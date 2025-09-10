Простреляха близък съюзник на Тръмп

Чарли Кърк е бил прострелян по време на събитие в университета.

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Дясноориентираният младежки активист Чарли Кърк, близък съюзник на президента Доналд Тръмп, бе прострелян в американски университет.

Инцидентът е станал в Университета Юта Вали, предадоха американски телевизионни мрежи и местни издания. Часове след стрелбата бе съобщено, че Кърк е починал от раните си.

Стрелецът бе задържан веднага и отведен в ареста. Не е ясно защо е насочил оръжие към младежкия активист.

В първите минути след инцидента Кристин Нелсън от университетската полиция потвърди единствено, че „е имало произведени изстрели“ и че хората са били призовани да останат по местата си.

Реакция

„Всички трябва да се молим за Чарли Кърк, който е бил прострелян. Чудесен човек от главата до петите. БОГ ДА ГО БЛАГОСЛОВИ!“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social почти веднага след новината за инцидента.

.