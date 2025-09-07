Повреда на кабела е предизвикала катастрофата с фуникуляра в Лисабон

Стоп кадър/Си Ен Ен 11 от 16-те загинали са чужди туристи. По данни на полицията са загинали петима португалци, трима британци, двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един французин, един швейцарец и един украинец.

Предварителните резултати от официалното разследване сочат, че инцидентът с фуникуляра в Лисабон, при който загинаха 16 души, е бил причинен от повреда на кабела, свързващ дерайлиралия вагон, предаде ДПА, като се позова на изявление на властите в Португалия, съобщи БТА.

Правителствената Служба за разследване на трамвайни, влакови и самолетни инциденти и катастрофи (GPIAAF), цитирана от националната новинарска агенция на Португалия ЛУЗА (LUSA), съобщи, че от вагона на фуникуляра "Елевадор да Глория" в сряда вечерта се е откачил кабелът, което е предизвикало смъртоносния инцидент. Все още не е ясно защо спирачките не са успели да спрат фуникуляра, докато вагонът се е спускал по стръмната улица и е дерайлирал, след което се е блъснал в сграда. В сряда вечерта при катастрофата загинаха 16 души, а 20 бяха ранени.

🇵🇹Luto en Portugal🇵🇹



El histórico Funicular de Gloria, una de las atracciones turísticas más hermosas de Lisboa, sufrió un terrible accidente que ha dejado hasta el momento 17 personas muertas y 20 heridas



El tren perdió vía y bajó a gran velocidad hasta estrellarse contra un… pic.twitter.com/KYZMjFtjDd — Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) 4 септември 2025 г.

Миналата година Лисабон бе посетен от 8,5 милиона туристи и обичайно дълги опашки се извиват по спирките на трите фуникуляра в португалската столица. Пътуването с тях продължава няколкостотин метра, но те спомагат за преодоляване на стръмните участъци в Лисабон.