Португалия ще признае палестинската държава в ООН

Министерството на външните работи на Португалия (на снимката) разпространи изявление за признаването на палестинската държава

Португалия ще признае палестинската държава в неделя, преди началото на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк идната седмица. Това обяви португалското външно министерство в свое изявление.

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица.

Доста страни от ЕС, особено в Източна и Югоизточна Европа, признаха отдавна Палестина. Унгария, която има тесни връзки с Израел, наример, направи това още през 1988 г. В контекста на продължаващата война в Газа между Израел и ислямистката палестинска групировка "Хамас", страните от ЕС Испания, Ирландия и Словения признаха Палестина още през май 2024 г. Швеция и Кипър също са в тази групо.

Общото събрание на ООН одобри де факто признаването на суверенната държава Палестина още през ноември 2012 г., като повиши статута ѝ на наблюдател в световната организация от „субект“ на „държава, която не е членка“.

Всъщност близо 150 от 193-те държави членки на ООН вече са признали палестинската държава, но подкрепата на големите световни сили има особено значение от палестинска гледна точка. В края на август обаче германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия няма да се присъедини към другите страни в признаването на Палестина като държава в Общото събрание на ООН.