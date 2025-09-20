Медия без
Португалия ще признае палестинската държава в ООН

Това се казва в изявление на външното министерство на страната

Днес, 06:40
Министерството на външните работи на Португалия (на снимката) разпространи изявление за признаването на палестинската държава
Министерството на външните работи на Португалия (на снимката) разпространи изявление за признаването на палестинската държава

Португалия ще признае палестинската държава в неделя, преди началото на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк идната седмица. Това обяви португалското външно министерство в свое изявление.

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица.

Доста страни от ЕС, особено в Източна и Югоизточна Европа, признаха отдавна Палестина. Унгария, която има тесни връзки с Израел, наример, направи това още през 1988 г.  В контекста на продължаващата война в Газа между Израел и ислямистката палестинска групировка "Хамас", страните от ЕС Испания, Ирландия и Словения признаха Палестина още през май 2024 г. Швеция и Кипър също са в тази групо.

Общото събрание на ООН одобри де факто признаването на суверенната държава Палестина още през ноември 2012 г., като повиши статута ѝ на наблюдател в световната организация от „субект“ на „държава, която не е членка“.

Всъщност близо 150 от 193-те държави членки на ООН вече са признали палестинската държава, но подкрепата на големите световни сили има особено значение от палестинска гледна точка. В края на август обаче германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия няма да се присъедини към другите страни в признаването на Палестина като държава в Общото събрание на ООН.

