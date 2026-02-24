Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Париж забрани на посланика на САЩ да се среща с членове на правителството

Чарлз Къшнър е баща на Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп

Днес, 08:35
Чарлз Къшнър
Чарлз Къшнър

Париж забрани на американския посланик във Франция Чарлз Къшнър да се среща с членове на френското правителство, след като дипломатът не се яви във френското външно министерство, когато бе извикан заради коментари относно убийството миналата седмица на френски крайнодесен активист, съобщиха снощи дипломатически източници, цитирани от Ройтерс и БТА.

Чарлз Къшнър е баща на Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп.

"След публикуването от посолството на САЩ на коментари за случилата се във Франция трагедия, която засяга само нашия вътрешнополитически живот, и която няма на позволим да бъде експлоатирана, посланик Чарлз Къшнър беше привикан днес в министерството. Той обаче не се яви", каза дипломатически източник.

Френският крайнодесен активист Кантен Дьоранк бе пребит до смърт при сбиване с предполагаеми крайнолеви активисти. Инцидентът шокира цяла Франция, посочва Ройтерс.

Това е вторият случай, когато посланик Къшнър отказва да се яви във френското външно министерство. През август миналата година той беше привикан, след като публично изрази безпокойство за ръста на проявите на антисемитизъм във Франция и разкритикува френските власти, че не правят достатъчно, за да предотвратят това.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Чарлз Къшнър

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?