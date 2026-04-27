Парадът в Москва ще мине без военна техника

28 Апр. 2026

За първи път парадът на Червения площад за Деня на победата ще мине без военна техника и без кадети, потвърди министерство на отбраната на Русия.

Дълго време руските медии коментираха, че разширяващите се възможности на Украйна за удари с голям обсег биха могли да нарушат събитията за Деня на победата на 9 май в Москва и Санкт Петербург, но Кремъл отричаше. 

Сега руската армия потвърди, че липсата на военна техника се налага "във връзка с оперативната обстановка".

На 9 май 2026 г. на Червения площад военен парад в чест на 81-вата годишнина от Победата ще има. В пешеходната колона ще вземат участие военнослужещи от висшите военни учебни заведения на всички видове и родове войски. 

Колони от военна техника, както и възпитаници на Суворовските и Нахимовските училища и кадетските корпуси, тази година няма да участват.

Самолети на пилотажни групи и Су-25 ще прелетят над Червения площад.

 

Още новини по темата

Русия отменя парадите за 9 май, за да скрие загубата на техника
05 Май 2023

