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Папата праща кардинал в Москва

Матео Дзупи ще обсъди в Москва хуманитарни въпроси

Днес, 18:08
Кардинал Матео Дзупи
Кардинал Матео Дзупи

Кардинал Матео Дзупи заминава за Русия, където до 30 септември ще проведе срещи с представители на руските власти. Според Дзупи, папа Лъв XIV лично ръководи неговата мисия, която е посветена на войната в Украйна. 

Кардиналът възнамерява да обсъди в Москва хуманитарни въпроси, включително връщането на децата, изведени от зоните на военните действия, размяната на пленници и проблеми на гражданското население.

Пратеникът на папата заяви, че ще говори „как могат да бъдат преодолени определени трудности“, с които се сблъскват страните.

Това е второто посещение на високопоставен представител на Ватикана в Москва за последния месец - от 24 до 28 август руската столица беше посетена от шефа на ватиканската дипломация Пол Галахър.

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Матео Дзупи

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