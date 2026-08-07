Нивото на Рейн спадна до едва 19 сантиметра

Нивото на водата в река Рейн достигна нов исторически минимум, подобрявайки предишните антирекорди за заплитняване. По данни на германската Федерална агенция по водните пътища и корабоплаването (WSV), измервателната станция при критичния участък до теснината Кауб (в провинция Райнланд-Пфалц) отчете ниво от едва 19 сантиметра. За сравнение, предишният най-нисък показател на това място бе 25 см, регистриран през октомври 2018 г.

Важно е да се уточни, че измерваната стойност (т.нар. Pegelstand) представлява релативна височина спрямо определена референтна точка, а не пълната дълбочина на речното корито. Въпреки това корабоплавателният фарватер в средата на реката остава значително по-плитък от обичайното, което създава сериозни затруднения за речния транспорт.

Продължителната суша и необичайно ранното намаляване на речния дебит принудиха превозвачите да товарят корабите до 70 на сто от капацитета им, за да избегнат засядане. Това доведе до драстичен скок в цените на речния транспорт и натовари алтернативните сухопътни и жп трасета в Централна Европа. Големи индустриални концерни вече изпитват забавяния в доставките на суровини.

Хидролозите прогнозират, че ситуацията ще започне постепенно да се нормализира през следващите дни благодарение на очакваните валежи в горното течение на реката. Прогнозата предвижда плавно покачване на нивото на водата.





Сушата обхвана и Италия

Спадът на нивата на река По и големите езера в Италия продължава, заяви агенцията, отговорна за обслужването на басейна на река По (Adbpo), цитирана от италианската новинарска агенция АНСА и БТА.

„Постоянните високи температури изчерпват последните останали водни запаси, а именно големите предалпийски езера“, каза генералният секретар на Adbpo Алесандро Делпиано. „Извънредната ситуация продължава и няма край“, заяви Adbpo и добави, че нивото на опасност остава високо, като над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия са изправени пред критични проблеми с водоснабдяването с питейна вода.

В няколко града се използват цистерни за вода, за да се осигурят доставки за бита.