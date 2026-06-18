През 2025 г. Русия е издала над 1100 визи на чужденци, които споделят „традиционни ценности“. Сред тях отново няма нито един българин. Нямаше такъв желаещ и през 2024 г.

Алексей Климов, директор на Консулския отдел на Министерството на външните работи, съобщи, че през 2025 г. руските дипломатически мисии са издали 1112 визи на чужденци, които са кандидатствали за тях като „споделящи традиционни руски духовни и морални ценности“.

Според него най-голям брой визи – 168 – са издадени на германски граждани. 140 са получени от граждани на Франция, 105 от граждани на Съединените щати, 100 от граждани на Италия и 63 от граждани на Естония. Визи са издадени и на граждани на Латвия (60 души), Канада (54), Литва (46) и Австралия (43).

През август 2024 г. руският президент Владимир Путин подписа указ за хуманитарна подкрепа за тези, които споделят „традиционните руски духовни и морални ценности“. Документът се отнася до чужденци и лица без гражданство, които искат да се преместят в Русия поради „отхвърлянето“ на политиките на родината си, които „налагат разрушителни неолиберални идеологически нагласи“.

Чужденците, на които са издадени визи на това основание, могат да получат временно пребиваване в Русия без квоти и след представяне на доказателство за владеене на руски език и познаване на историята и законодателството на страната. Указът постановява, че визите се издават за три месеца.

Руските медии отбелязват, че за цялото съществуване на програмата от нея не се е възползвал ни един "медиен" герой, активно изявяващ се в социалните мрежи. Един от най-известните релоканти с такава виза е Ерик Пичони, който редовно се изявява в близките до Кремъл медии с критика към САЩ.

Интересно е, че през септември 2025 г. "Аргументи и факти" пусна голяма статия за българин на име Георги Илиев, който кандидатства за виза за преместване във Владивосток. Роденият през 1972 г. българин разказва, че основната причина за преместването му са засилващите се в България, според него, гонения срещу руския език и култура. След като се завърнал от Москва, където присъствал на Парада на победата на 9 май, той бил задържан на летището в София и отведен на разпит в полицията. Този инцидент го подтикнал да реши да се премести в Русия. Ако се вярва на руското въшно министерство, той явно не получил такава виза. Ако изобщо съществува такъв човек, разбира се.

Българинът Георги Илиев е взел решение да се премести във Владивосток и вече е подал документи за разрешение за временно пребиваване, съобщи "Аргументи и факти". Това е станало възможно благодарение на указа на президента на Руската федерация от 19 август 2024 г. № 702, насочен към оказване на хуманитарна подкрепа на хора, които споделят традиционните руски духовно-нравствени ценности.

Георги Илиев, роден през 1972 г., разказва, че основната причина за преместването му са засилващите се в България, според него, гонения срещу руския език и култура. След като се завърнал от Москва, където присъствал на Парада на победата на 9 май, той бил задържан на летището в София и отведен на разпит в полицията. Този инцидент го подтикнал да реши да се премести в Русия.

Георги възнамерява да започне работа във Владивосток – обмисля възможности в строителството или като шофьор. Освен това се надява да създаде семейство. Роднините му в България възприели новината различно: родителите го подкрепили, а братята и сестрите му се отнесли по-предпазливо. "Аргументи и факти" не съобщава къде живее Илиев в България.

Пресслужбата на Управлението по въпросите на миграцията към МВР на Русия в Приморския край отбелязва, че подобни обръщения към МВнР стават все повече. За една година от действието на указа са постъпили почти две хиляди заявления от чужденци, като около 1 300 вече са получили положителни решения.

В Приморския край миграционната служба за година е приела 51 заявления за временно пребиваване. Сред желаещите има четирима граждани на Австралия, двама – на Германия, 45 – на Южна Корея и по един – от САЩ и Полша. Седемнадесет заявления вече са одобрени, а останалите се разглеждат.