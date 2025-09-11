Беларуският президент Александър Лукашенко освободи 52-ма политически затворници. Това съобщи президентът на Литва Гитанас Науседа в "Туитър".

"Днес 52 затворници благополучно пресякоха литовската граница от Беларус, оставяйки зад гърба си бодлива тел, решетки по прозорците и постоянен страх. Сред тях са 6 литовци, което е особено важно за мен. Аз съм дълбоко благодарен на САЩ и лично на президента Доналд Тръмп за непрекъснатите усилия за освобождаване на политическите затворници. 52 - това е много. Още повече, че над 1000 политически затворници остават в беларуските затвори и ние няма да спрем, докато и те не излязат на свобода", написа Науседа.

No man left behind! 52 prisoners safely crossed the Lithuanian border from Belarus today, leaving behind barbed wire, barred windows and constant fear. Among them, which is especially important to me, were 6 Lithuanians. I am deeply grateful to the United States and personally to… pic.twitter.com/PiYJMVL9VP — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) 11 септември 2025 г.

Сред затворниците има 14 чужденци - 6 са от Литва, по двама от Латвия, Полша и Германия, по 1 от Франция и Великобритания.

Някои беларуски политически затворници обаче отказват да напуснат страната и останаха на литовско-беларуската граница. Такъв е Николай Статкевич, който е лидер на партия "Народная громада" и бивш кандидат за президент. Той е прекарал голяма част от живота си по затворите. Режимът на Лукашенко веднъж го осъди, после амнистира, после отново го осъди. Заедно със Статкевич на границата са Владимир Мацкевич, Максим Винярский и Генадий Фединич.

Освобождаването на политическите затворници стана след среща на Лукашенко с Джон Коул, представител на Доналд Тръмп. Това е втората подобна среща. През юни след разговор с Коул Лукашенко освободи няколко политически затворници, сред които и Сергей Тихановски, съпруг на лидера на беларуската опозиция Светлана Тихановская.

На преговорите сега се е обсъждало по-нататъшно освобождаване на затворниците и възможна "глобална сделка". Едновременно с това САЩ снеха санкциите от авиокомпания "Белавия", действащи от 2023 г.