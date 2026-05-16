Кола се вряза в минувачи в Модена

Над седем души бяха ранени, след като кола се вряза в пешеходци в центъра на италианския град Модена. Полицията обяви, че мъжът, на възраст 30-40 г., е бил арестуван и не представлява опасност. Кадри от инцидента показват как колата нахлува с висока скорост по улицата и се качва по тротоара, блъскайки се във витрината на магазин, като помита по пътя си минувачи. Шофьорът се опитва да избяга, но очевидци го подгонват. Според един от тях шофьорът е бил въоръжен с нож и го е нападнал с него.
