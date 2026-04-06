Иран отхвърли предложеното от САЩ временно примирие

Иран отхвърли предложението на САЩ първо да се спрат бойните действия и след това да се преговаря за постоянен мир, декларирайки необходимостта от окончателен край на войната, съобщи иранската информационна агенция IRNA. Техеран отказва да отвори и Ормузкия проток. "Ормузкият проток ще бъде отворен отново само когато при нов правен режим щетите от наложената война бъдат напълно компенсирани от част от приходите от транзитните такси", заяви Мехди Табатабаи, служител по комуникациите в кабинета на иранския президент.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей потвърди получаването на американското предложение, но го нарече напълно неприемливо, твърдейки, че Иран е подготвил отговор.

“Те направиха важно предложение. То не е достатъчно добро, но е много важно”, коментира американският президент Доналд Тръмп. И повтори, че даденият от него краен срок за постигане на сделка - 7 април, не е променен.

“Ако зависеше от мен, щях да запазя петрола. Просто не мисля, че народът на Съединените щати наистина би го разбрал”, добави той.

Американският служител заяви пред журналиста от Axios Барак Равид, че отговорът на Иран е „максималистичен“ и не е ясно дали ще позволи напредък към дипломатическо решение.

Така Техеран отговори на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп, който заплаши Иран с "огнен ад" в сряда, ако протокът остане затворен. Според Табатабаи Тръмп е прибегнал до обиди от "отчаяние и ярост".

Президентът на САЩ отправи гневно послание към Техеран в платформата си "Трут соушъл": "Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада - просто гледайте!". Той предупреди, че ако се стигне до удари, те ще бъдат насочени срещу електроцентрали и мостове.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е заявил, че Ормузкият пролив няма да се върне към предишното си състояние, особено за корабите на САЩ и Израел, предаде БТА, като цитира ирански медии. Техеран иска контрол над целия проток и планира да въведе система за такси за транзитен превоз.

Мисията на Иран към ООН заяви в "Екс", че Тръмп заплашва да унищожи инфраструктура, която е от съществено значение за оцеляването на цивилните, и призова международната общност да предприеме действия, за да предотврати това, което описа като потенциални военни престъпления.

Кражба

“Изпратихме известно количество оръжия; те трябваше да отидат при народа на Иран. Знаете ли какво се случи? Хората, чрез които ги изпратихме, ги запазиха. Много съм разстроен от определена група хора и те ще платят голяма цена за това”, оплака се Тръмп.

В разговор с Fox News той каза, че оръжията са били изпратени чрез кюрдите. „Изпратихме им много оръжия. Предадохме ги чрез кюрдите. И мисля, че кюрдите ги запазиха. Изпратихме оръжия на протестиращите,“, каза Тръмп. Той уточни, че САЩ са изпратили оръжия на иранските опозиционери след началото на военния конфликт в Близкия изток.

Вчера кюрдите отрекоха да са получавали оръжие от САЩ.



Атаки

А Израел и Иран продължиха да си разменят удари. Тази нощ е имало мощни експлозии както в Тел Авив, така и в Техеран, съобщиха световните агенции. В много райони в централната част на Израел беше обявена въздушна тревога поради ракетна заплаха, сирените прозвучаха, включително в Тел Авив и околностите му.

Американо-израелска атака уби най-малко 5 души в иранския град Кум. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи при разчистването на отломките, посочи представител на властта.

Телевизия "Ал Хадат" посочи, че е възможно целта на нападенията срещу жилищния квартал в Кум е била "известна иранска личност.

За няколко мощни експлозии и в столицата Техеран съобщи агенция "Фарс".

САЩ, Иран и група регионални посредници обсъждат условията за евентуално 45-дневно примирие, което би могло да доведе до трайно прекратяване на войната, съобщиха за "Аксиос" четири източника от САЩ, Израел и региона, запознати с преговорите. Според тях шансовете за постигане на частично споразумение през следващите 48 часа са малки.