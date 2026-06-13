И Брюксел забранява е-тротинетките

Брюксел е поредният европейски град, който забранява електрическите тротинетки под наем, като ще разчисти улиците от тях от януари 2027 г. Причините са бумът на инциденти с тях, задръстванията по тротоарите и зачестилото им използване от организирани криминални групи. От следващата година в белгийската столица ще се предлагат единствено велосипеди и електрически велосипеди под наем, съобщава "Евронюз".

В края на годината няма да бъдат подновявани договорите с двата оператора на е-тротинетки в столицата – "Болт" и "Дот".

През 2025 г. при инциденти с е-тротинетки са пострадали 666 души, като ръстът спрямо предходната година е огромен – 26%. Експерти твърдят, че дизайнът на тези превозни средства предполага доста по-сериозни наранявания при катастрофа, с по-голяма вероятност от травми на главата. В цяла Европа има недоволство и от захвърлените напосоки тротинетки, които задръстват тротоарите и особено затрудняват движението на възрастни хора, майки с колички и хора с увреждания.

Брюксел далеч не е първият град, който забранява е-тротинетките. Мадрид, Париж и Прага вече ги изтеглиха от употреба.

У нас също непрекъснато има инциденти с тротинетки, при това често в тях пострадват деца. В момента в "Пирогов" се лекуват две 14-годишни момчета от последния такъв инцидент. Властите обаче не ги забраняват, а само затягат ограниченията за използването им. Контролът обаче е нулев – тротинетки нямат право да фучат по тротоари, в паркове и пр., но точно там се ползват най-често, при това с голяма скорост.