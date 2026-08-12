Говорителката на Тръмп напуска Белия дом

Една от най-разпознаваемите личности около президента Доналд Тръмп - прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит, ще напусне длъжността си в края на настоящия месец. Това съобщи лично президентът Доналд Тръмп, като уточни, че решението ѝ е мотивирано от желанието да посвети повече време на семейството и децата си.

Левит, която бе сред най-младите фигури, заемали някога една от най-натоварените и публични позиции във Вашингтон, бе основно лице в комуникационния екип на администрацията. По време на службата си тя организираше ежедневните брифинги и защитаваше ключовите политики на Белия дом пред американските и международните медии.

Левит остава в историята като най-младата говорителка на Белия дом. Тя роди второто си дете на 1 май т.г. Сега Левит потвърди напускането си в подробен пост в X, като заяви, че е взела това „сладко-горчиво решение“, след като е стигнала до заключението, че не може да съвмести изискванията на длъжността си като прессекретар с това да бъде майката, която иска да бъде за двете си малки деца.

Тръмп изрази своята благодарност към Левит за нейната всеотдайност, професионализъм и лоялност през периода, в който бе гласът на неговата администрация. За момента от Белия дом не са обявили официално кой ще заеме нейното място след оттеглянето ѝ в края на месеца.