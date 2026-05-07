Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

07 Май 2026
Карълайн Левит

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че е родила второто си дете, предаде Франс прес, съобщи БТА. 

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май. "Тя е прекрасна и в добро здраве", написа Левит в социалната мрежа Екс, където публикува своя снимка, на която държи новороденото. 

Левит вече е майка на момче, родено през лятото на 2024 г. Двадесет и осем годишната Карълайн Левит е най-младият човек, заемал поста прессекретар на Белия дом. Засега не се уточнява колко дълго ще продължи отпускът ѝ по майчинство. Не е обявен и неин заместник.

Очаква се други представители на администрацията да поемат редовните брифинги в Белия дом. Първият, който даде пресконференция в нейно отсъствие, беше държавният секретар Марко Рубио.

През 2024 г. Левит се върна на работа в предизборния екип на Доналд Тръмп само няколко дни след раждането на първото си дете. Това стана след опита за покушение срещу Тръмп на 13 юли 2024 г.

 

