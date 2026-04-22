Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Германия гради най-силната армия в Европа заради заплаха от Москва

Днес, 16:12
Германският министър на отбраната Борис Писториус
ЕПА/БГНЕС
Германският министър на отбраната Борис Писториус

Германският министър на отбраната Борис Писториус представи нова национална военна стратегия в рамките на отговор на нарастващата заплаха за Берлин от Москва, предават ДПА и БТА.

Бундесверът, германските въоръжени сили, преминава през програма за превъоръжаване вследствие на руската инвазия в Украйна, а през януари Федералната република върна наборната военна служба, макар и под доброволна форма, в опит да увеличи числеността на войската.

Планът за отбраната на Писториус включва първата цялостна военна стратегия и анализ на способностите на армията, като определя организацията, структурата и размера на въоръжените сили. Въпреки че подробностите са класифицирани, Писториус заяви, че плановете включват "превръщането на Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа".

Министерството на отбраната в Берлин разглежда Русия като най-голямата заплаха за Германия. "С превъоръжаването си тя (Москва) се подготвя за военна конфронтация с НАТО и разглежда употребата на военна сила като легитимен инструмент за отстояване на интересите си", заяви Писториус. 

Гермния си е поставила за цел да увеличи състава на армията си до 460 000 войници, за да може да противодейства на руската агресия.

В стратегията на Берлин се подчертава също важността на прецизните оръжия с голям обсег и системите за противовъздушна отбрана, но и на развитието на технологии като изкуствен интелект, квантови изчисления и роботика. "В краткосрочен план укрепваме отбраната и устойчивостта си, в средносрочен – целим значително повишаване на способностите, а в дългосрочен – да постигнем технологично превъзходство", обясни Писториус.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бундесвер, Борис Писториус

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа