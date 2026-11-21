EPA/BGNES Рохинги в бежански лагер в Бангладеш ликуват заради присъдата над родната им Мианмар, прогонила 4 милиона от тях

Франция ще поиска да бъде проведено заседание на Съвета за сигурност на ООН предвид ситуацията в Мианмар, след като Международният съд призна, че в страната се е извършвал геноцид срещу малцинството рохинга, предадоха Франс прес и БТА.

Международният съд, който е най-висшата съдебна инстанция на ООН със седалище в Хага, постанови в четвъртък, че властите в Мианма са извършили геноцид срещу мюсюлманското етническо малцинство рохинги.

Мъж от племето рохинги слуша произнасянето на присъдата:

The emotion of a #Rohingya refugee while hearing that #ICJ recognized Rohingya Genocide and the perpetrators will be held accountable under the international jurisdiction, in a community gathering where UNGA H.X

E President Khalilur presented.#Refugees #Myanmar #Bangladesh pic.twitter.com/ow2ZuJ85GL — Zia Hero (@SahatZia_Hero) 20 ноември 2026 г.

"Франция припомня, че решенията, постановени от Международния съд, са окончателни и задължителни за страните и трябва да бъдат приложени с оглед пълното спазване на международното право", заяви Министерството на външните работи на Франция.

По молба на министъра на външните работи Жан-Ноел Баро Франция "ще поиска да бъде проведено заседание на Съвета за сигурност на ООН, за да бъде обсъдена ситуацията в Мианма", посочва ведомството.

"Съгласно член 94 от устава на ООН Съветът за сигурност може да бъде призован да предприеме мерки, за да бъде гарантирано изпълнението на решение на Международния съд, ако някоя от страните в правния спор не изпълнява задълженията, произтичащи от вече постановеното решение", уточни френското външно министерство.

Франция заяви, че е "силно загрижена" от обстановката в Мианмар, която значително се влоши след държавния преврат през 2021 г. През последните пет години в страната загинаха близо 100 000 души, а 4 милиона бяха принудени да напуснат домовете си.

Мирното население, включително и малцинството рохинга, е първата жертва на продължаващите насилствени прояви и липсата на достъп до хуманитарна помощ в Мианмар.

Международният съд разпореди също така бежанците рохинги да бъдат настанени в безопасна среда и да им бъдат изплатени обезщетения.

Говорителят на президентската канцелария в Мианмар определи решението на Международния съд като "несправедливо". То беше разкритикувано също от Пекин, отбелязва АФП.