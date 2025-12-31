Финландия арестува кораб заради скъсан подводен кабел

Финландия арестува товарен кораб, движещ се от Санкт Петебург за Израел, заради скасън подводен кабел.
До задържането се стигна, след като Elisa, най-големият доставчик на телекомуникационни услуги във Финландия, е установил повреда в кабела, свързващ Хелзинки с естонската столица Талин. Веднага са били изпратени патрулният кораб на граничната охрана „Турва“ и хеликоптер да локализират кораба, намиращ се във финландската икономическа зона.
Оказало се е, че това е плаващият под флага на Сейнт Винсент и Гренадинс „Фитбург“ (на снимката). Предния ден той е отплавал от Санкт Петебург в посока израелското пистанище Хайфа. Товарният кораб е дълъг 132.2 м и широк 15.87 м, като е проезведен през 2001 г.
Граничните служители са наредили на плавателния съд да вдигне котва и да се насочи към финландски води, където полицията, граничната охрана и други агенции са поели контрола в съвместна операция. Полицията в Хелзинки разследва предполагаемо престъпление и смущения в телекомуникациите.
Същевременно финландският президент Александер Стуб и премиерът Петери Орпо похвалиха бързата реакция и координацията с естонските власти. От Elisa пък съобщават, че не е имало прекъсвания на услугите благодарение на резервните копия.
Бързата реакция на инцидента отразява опасенията относно уязвимостите на кабелите в Балтийско море на фона на опасенията от хибридна руска заплаха за страните от НАТО, каквито са Финландия и Естония.
По данни на естонското министерство на правосъдието и цифровото развитие, в последните 4 дни са били повредени поне пет подводни кабела, свързващи Естония с други страни, както и с естонския остров Хийумаа. Част от неизправностите вероятно се дължат на метеорологичните условия, а за другите тепърва се изясняват обстоятелствата.