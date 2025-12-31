Финландия арестува кораб заради скъсан подводен кабел

Брегова охрана на Финландия Финландският патрулен кораб "Турва" е преградил пътя на товарния "Фитбург" (на заден план) във Финския залив

Финландия арестува товарен кораб, движещ се от Санкт Петебург за Израел, заради скасън подводен кабел.

До задържането се стигна, след като Elisa, най-големият доставчик на телекомуникационни услуги във Финландия, е установил повреда в кабела, свързващ Хелзинки с естонската столица Талин. Веднага са били изпратени патрулният кораб на граничната охрана „Турва“ и хеликоптер да локализират кораба, намиращ се във финландската икономическа зона.

Оказало се е, че това е плаващият под флага на Сейнт Винсент и Гренадинс „Фитбург“ (на снимката). Предния ден той е отплавал от Санкт Петебург в посока израелското пистанище Хайфа. Товарният кораб е дълъг 132.2 м и широк 15.87 м, като е проезведен през 2001 г.

Граничните служители са наредили на плавателния съд да вдигне котва и да се насочи към финландски води, където полицията, граничната охрана и други агенции са поели контрола в съвместна операция. Полицията в Хелзинки разследва предполагаемо престъпление и смущения в телекомуникациите.

Същевременно финландският президент Александер Стуб и премиерът Петери Орпо похвалиха бързата реакция и координацията с естонските власти. От Elisa пък съобщават, че не е имало прекъсвания на услугите благодарение на резервните копия.

Бързата реакция на инцидента отразява опасенията относно уязвимостите на кабелите в Балтийско море на фона на опасенията от хибридна руска заплаха за страните от НАТО, каквито са Финландия и Естония.

По данни на естонското министерство на правосъдието и цифровото развитие, в последните 4 дни са били повредени поне пет подводни кабела, свързващи Естония с други страни, както и с естонския остров Хийумаа. Част от неизправностите вероятно се дължат на метеорологичните условия, а за другите тепърва се изясняват обстоятелствата.