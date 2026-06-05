Евроскептиците направиха правителство в Словения

Словенският парламент потвърди министрите в евроскептичното правителство на Янез Янша. Броят на министерствата в новото правителство е намален от 20 на 15, предаде БТА.

Това ще е четвъртото правителство на Янез Янша - преди това той е заемал поста министър-председател от 2004 до 2008 г., отново от 2012 до 2013 г. и за пореден път от 2020 до 2022 г. Като близък съюзник на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, бившия полски премиер Матеуш Моравецки и американеца Доналд Тръмп, той е известен с агресивния си стил на управление.

Начело на правителството е партията на Янша Словенска демократическа партия (SDS), но в управляващата коалиция влизат още партиите "Демократи" и коалицията на "Нова Словения", Словенска народна партия и "Фокус".

На изборите през март партията на Янез Янша се класира на второ място след Движение "Свобода" на вече бившия премиер Роберт Голоб, но евроскептиците успяха да направят правителство. През април шеф на Държавното събрание на Словения стана лидерът на евроскептичната партия „Истина“ (Resni.ca) Зоран Стефанович, който възнамерява да организира референдум по въпроса за излизането на страната от НАТО.

Днес парламентът гласува за избирането на министрите в правителството, които бяха изслушани на парламентарни заседания по-рано тази седмица.

Поста министър на вътрешните работи поема Франци Матоз, който е изпълнявал редица държавни функции по време на третото правителство на Янша (2020-2022 г.) в "Словенските железници" и пристанището в Копер.