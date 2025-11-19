Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЕК спешно ускорява изграждането на военен Шенген

Срокът за разрешаване на придвижване на войски в него ще е до 3 дни

Днес, 15:06
С въвеждането на военен Шенген и на няколко военни коридори войските на страните от ЕС и НАТО ще станат много по-мобилни
ЕПА/БГНЕС архив
С въвеждането на военен Шенген и на няколко военни коридори войските на страните от ЕС и НАТО ще станат много по-мобилни

Европейската комисия предложи днес стъпки за ускорено изграждане на т. нар. "военен Шенген" с опростяване на правилата за бързо придвижване на войски и военно оборудване в ЕС. Предвижда се до 2027 г. да бъдат изпълнени първите няколко цели, съобщава БТА.

Комисията предвижда общи правила за движението на войски и въоръжение, като се поставя срок от три дни за издаване на одобрение за преминаване на конвои през вътрешните граници. Предлага се осигуряването на достъп с предимство до инфраструктура за войски при операции на ЕС или НАТО. Според ЕК е необходимо инфраструктурата с двойно предназначение (гражданско и военно) да бъде подобрена и допълнително защитена. Предложени са също мерки за подсилване на европейското военно производство, включително с взаимодействие с научните среди и с достъп до европейски фонд от един милиард евро.

Запрянов пришпори военните коридори през България
Военният министър Атанас Запрянов пришпори темата за бързо прокарване на военни коридори през България. Той направи това по време на своето изказване на форума „Сигурността в Черно море и Балканския регион" в Букурещ, Румъния.
СЕГА
26 Май 2025

Войната в Украйна показа колко бързо се развиват военните технологии, на бойното поле вече се използват изкуствен интелект, дронове и други нови технологии, се отбелязва в съобщение на комисията. Европа трябва да се поучи от този опит, допълва ЕК.

Затова се предлага премахване на регулаторните пречки, рамка за извънредни ситуации, устойчива транспортна инфраструктура, въвеждане на солидарен резерв и цифрова информационна система, създаване на нова група „Транспорт за военна мобилност“ и комитет за трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, подпомагани от национални координатори. 
Предложенията ще бъдат представени за одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент. 

Фериботът Русе-Гюргево и Дунав мост 3 стават военни коридори на НАТО
НАТО и Европейският съюз ще включат ферибота Русе-Гюргево към военния Шенген и ще изградят Дунав мост 3 край Русе като част от бърз военен коридор от Гърция през България до Румъния. Това се разбира от отговор на служебния министър Атанас Запрянов на депутатски въпрос.
СЕГА
23 Дек. 2024

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

военен Шенген

Още новини по темата

Запрянов пришпори военните коридори през България
26 Май 2025

Фериботът Русе-Гюргево и Дунав мост 3 стават военни коридори на НАТО
23 Дек. 2024

България ще подобрява пътища и жп линии за военни цели
19 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън