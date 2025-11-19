ЕК спешно ускорява изграждането на военен Шенген

ЕПА/БГНЕС архив С въвеждането на военен Шенген и на няколко военни коридори войските на страните от ЕС и НАТО ще станат много по-мобилни

Европейската комисия предложи днес стъпки за ускорено изграждане на т. нар. "военен Шенген" с опростяване на правилата за бързо придвижване на войски и военно оборудване в ЕС. Предвижда се до 2027 г. да бъдат изпълнени първите няколко цели, съобщава БТА.

Комисията предвижда общи правила за движението на войски и въоръжение, като се поставя срок от три дни за издаване на одобрение за преминаване на конвои през вътрешните граници. Предлага се осигуряването на достъп с предимство до инфраструктура за войски при операции на ЕС или НАТО. Според ЕК е необходимо инфраструктурата с двойно предназначение (гражданско и военно) да бъде подобрена и допълнително защитена. Предложени са също мерки за подсилване на европейското военно производство, включително с взаимодействие с научните среди и с достъп до европейски фонд от един милиард евро.

Запрянов пришпори военните коридори през България Военният министър Атанас Запрянов пришпори темата за бързо прокарване на военни коридори през България. Той направи това по време на своето изказване на форума „Сигурността в Черно море и Балканския регион" в Букурещ, Румъния.

Войната в Украйна показа колко бързо се развиват военните технологии, на бойното поле вече се използват изкуствен интелект, дронове и други нови технологии, се отбелязва в съобщение на комисията. Европа трябва да се поучи от този опит, допълва ЕК.

Затова се предлага премахване на регулаторните пречки, рамка за извънредни ситуации, устойчива транспортна инфраструктура, въвеждане на солидарен резерв и цифрова информационна система, създаване на нова група „Транспорт за военна мобилност“ и комитет за трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, подпомагани от национални координатори.

Предложенията ще бъдат представени за одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.