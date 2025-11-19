ЕК спешно ускорява изграждането на военен Шенген

Европейската комисия предложи днес стъпки за ускорено изграждане на т. нар. "военен Шенген" с опростяване на правилата за бързо придвижване на войски и военно оборудване в ЕС. Предвижда се до 2027 г. да бъдат изпълнени първите няколко цели, съобщава БТА.
Комисията предвижда общи правила за движението на войски и въоръжение, като се поставя срок от три дни за издаване на одобрение за преминаване на конвои през вътрешните граници. Предлага се осигуряването на достъп с предимство до инфраструктура за войски при операции на ЕС или НАТО. Според ЕК е необходимо инфраструктурата с двойно предназначение (гражданско и военно) да бъде подобрена и допълнително защитена. Предложени са също мерки за подсилване на европейското военно производство, включително с взаимодействие с научните среди и с достъп до европейски фонд от един милиард евро.
Войната в Украйна показа колко бързо се развиват военните технологии, на бойното поле вече се използват изкуствен интелект, дронове и други нови технологии, се отбелязва в съобщение на комисията. Европа трябва да се поучи от този опит, допълва ЕК.
Затова се предлага премахване на регулаторните пречки, рамка за извънредни ситуации, устойчива транспортна инфраструктура, въвеждане на солидарен резерв и цифрова информационна система, създаване на нова група „Транспорт за военна мобилност“ и комитет за трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, подпомагани от национални координатори.
Предложенията ще бъдат представени за одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.