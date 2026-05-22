Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард информира американския президент Доналд Тръмп, че ще напусне поста си на 30 юни. Причината е, че съпругът ѝ е диагностициран с изключително рядка форма на рак на костите.

„Не мога да го помоля да премине през това сам, докато аз продължавам да изпълнявам тази длъжност“, пише тя в изявление.

“За съжаление, след като свърши чудесна работа, Тулси Габард ще напусне администрацията на 30 юни. Нейният прекрасен съпруг, Ейбрахам, наскоро беше диагностициран с рядка форма на рак на костите и тя с право иска да бъде с него, да го върне в добро здраве, докато в момента водят заедно тежка битка. Не се съмнявам, че скоро ще бъде по-добре от всякога. Тулси свърши невероятна работа и ще ни липсва. Нейният високо уважаван главен заместник-директор на Националното разузнаване - Арън Лукас, ще изпълнява длъжността директор на Националното разузнаване,” написа Тръмп в социалните мрежи.

43-годишната Габард е ветеран от войната в Ирак и бивш конгресмен от Демократичната партия, която напуска през 2022 г. заради разногласия по ключови въпроси, в частност подкрепата за Украйна. Известни са изказванията й още преди началото на войната, в които критикува "диктатурата на Зеленски", и призивите й да се възстановят отношенията с Русия. Същата линия тя поддържа и след като Русия нападна Украйна. Габард многократно повтаря аргументите на Русия за нахлуването ѝ в Украйна, като намеква, че Москва е имала основание да изпрати войски в съседната страна. Тя също така подкрепи руските твърдения, че САЩ и Украйна са участвали в опасни биологични изследвания преди войната.

През юли 2022 г. Украйна я включва в списък на американските политики, учени и активисти, които разпространяват "руска пропаганда".

Габард пътува до Сирия през 2017 г., за да се срещне с тогавашния президент Башар Асад — визита, която разгневи депутати и от двете партии, които казаха, че тя е помогнала да се легитимира обвиняем военен престъпник и ключов съюзник на Русия и Иран. Габард защити пътуването и убеждението си, че срещите с противници може да доведат до диалог и мир.

По време на мандата си начело на разузнаванетоГабард разсекрети стотици хиляди документи, включително материали за убийството на Кенеди и предполагаемите връзки на екипа на Тръмп с Русия.