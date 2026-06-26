Чарлз III обяви колко данъци плаща

Бъкингамският дворец предприе безпрецедентна стъпка в посока прозрачност, като публикува официални данни за данъчните плащания на британския монарх. Според разпространеното изявление, от възкачването си на престола през септември 2022 г. досега крал Чарлз III е внесъл в държавната хазна сума, надхвърляща около 32 милиона паунда (37,1 милиона евро).

Крал Чарлз е платил 12,9 милиона паунда данъци за 2024-2025 г. Размерът на платеното от краля го поставя сред 100-те най-големи данъкоплатци в Обединеното кралство.

Разкритията са част от годишния финансов доклад за Суверенния грант, който регулира държавното финансиране на кралското семейство. Платените данъци са удържани върху личните приходи на монарха, генерирани основно от историческото имотно портфолио „Херцогство Ланкастър“, чиято чиста печалба за последната година възлиза на рекордните 27,4 милиона лири.

„Негово Величество продължава традицията на доброволно самоопределяне и внасяне на данъчни налози, съгласно установените правила за държавните финанси“, се посочва в официалния коментар на Двореца.

Макар по закон британската корона да е освободена от данъчни задължения, през 1993 г. бе въведена система за доброволно облагане. Крал Чарлз III плаща най-високата данъчна ставка в Обединеното кралство от 45% върху личните си търговски доходи.

Данъчната декларация на крал Чарлз разкрива и подробности за неговите пътувания, които са надхвърлили сумата от 20 хиляди паунда. Едно пътуване с кралския влак до Ланкастър през юни 2025 г. е струвало 48 460 паунда, става ясно от документите. Над 3.3 милиона паунда са стрували пътуванията на кралското семейство с различни видове транспорт.

Заедно с крал Чарлз данъчната си декларация публикува и принц Уилям. Той е платил данъци в размер на 8.34 милиона лири. Тридневното посещение на принца на Уелс в Саудитска Арабия през февруари е било най-скъпото сред разходите му - 130 106 паунда. Сумата включва и разходите за пътуване и издръжка на помощния персонал.