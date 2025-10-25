Брижит Макрон съди 10 души за кибертормоз

Втори ден Корекционният съд в Париж гледа едно от най-обсъжданите дела във Франция – за клевета и кибертормоз срещу Брижит Макрон - съпругата на френския президент Еманюел Макрон.

Подсъдими са осем мъже и две жени.

Делото се гледа от Корекционния съд в Париж - това е съдът от първа инстанция, който разглежда наказателни дела, свързани с престъпления от средна тежест. На практика Корекционният съд отговаря на Районния съд в българската наказателна система. Това са основни съдилища от първа инстанция, които разглеждат престъпления от общ характер.

По данни на следствието обвиняемите са разпространявали в мрежата обиди и неверни твърдения за Брижит Макрон — отнасящи се до нейния пол, възраст и личен живот. Сред обвиняемите са и писателят Орелиен Поарсън-Атлан (известен като Зоуи Саган) и Амандин Руа, по чийто YouTube канал по-рано се появиха слухове, че първата дама е родена като мъж. Собственик на галерия, учител, медиум и компютърен учен има сред обвинените, те са на възраст между 41 и 60 години.

Делото за клевета е заведено през август 2024 г. Участието на самата Брижит Макрон в заседанията все още не е потвърдено.

Обвиняемите са заплашени с до две години затвор.

През юли 2025 г. Брижит Макрон подаде жалба пред Касационния съд срещу решение на Апелативния съд в Париж, който оправда двете жени в друго дело за клевета.

Семейство Макрон заведе и отделно дело за клевета в САЩ срещу популярната американска консервативна инфлуенсърка Кандис Оуенс, която активно разпространява теорията, че Брижит Макрон е родена като мъж.

По-рано стана ясно, че Брижит Макрон се води мъж в сайта на френската данъчна служба. Съпругата на президента на Франция сама открила, че на уебсайта на данъчната служба на страната тя е записана като "Жан-Мишел с прякор Брижит Макрон", съобщи BFMTV, позовавайки се на представител на Брижит Макрон.

От 2017 г. върви конспиративната теория, че съпругата на френския лидер всъщност е мъж. Тя многократно е опровергавана както от самата Брижит, така и от Еманюел Макрон.