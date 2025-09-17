Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Алексей Навални е бил отровен в затвора

Според съпругата на руския опозиционер това сочат лабораторните изследвания

Днес, 13:02
Алексей Навални почина на 47-годишна възраст
Туитър
Алексей Навални почина на 47-годишна възраст

Екипът на руския опозиционен лидер Алексей Навални, който почина в килията си в наказателна колония на 16 февруари 2024 г. съобщи, че той е бил отровен в затвора.

Съпругата му Юлия разпространи видео, в което твърди, че са успеи да изнесат зад граница негов биологичен материал и да го дадат в независими западни лаборатории. Според нея заключението е, че Навални е бил отровен, но към момента лабораториите не смеят да публикуват резултатите, защото "моментът не бил подходящ". Тя ги призова да го направят, за да излезе окончателно истината наяве.

На видеото са показани и снимки от килията на опозиционера в деня на смъртта му. Виждат се негови вещи, както и повърната на пода храна.

„Записи от последния ден от живота му сякаш не съществуват. Но ние имаме снимки. Показвам ги сега за първи път. Това е същата килия №16, в която умираше Алексей. В която му беше зле, в която повръщаше. В която лежеше на пода и стенеше от болка, в която се гърчеше в конвулсии, докато старши прапоршчик Александър Белич заключваше първо решетката, после и вратата, и бягаше, за да не гледа какво се случва вътре“, разказа Юлия Навалная.

Председателят на Фонда за борба с корупцията (ФБК) на Навални - Мария Певчих, пък отбеляза, че снимките от килията са направени веднага след като тялото му е било изнесено. ФБК е събрал показания от петима служители на колония ИК-3 в Харп, където почина Навални. Те разказали, че преди смъртта политикът е имал силни болки, конвулсии и повръщане, но навременна помощ не му е била оказана.

Ето и останалата част от разказа на Юлия Навалная:

"Моят съпруг Алексей Навални бе отровен. Това не са празни приказки, имам всички основания да го кажа. 

Той почина в наказателна колония отвъд Полярния кръг. Беше прехвърлен в това далечно място два месеца преди смъртта му, очевидно с цел. Преди това три години бе зад решетките. Състоянието му се влошаваше непрекъснато. Те не просто искаха да го убият, а да го пречупят. Тормозеха го с глад, студ и тотална изолация, бяха му отказани телефонни обаждания и посещения. По-късно дори спряха да му предават писма. Срещи с адвокатите му бяха отказвани. Дължаха го за дълги периоди в наказателен изолатор без лични вещи, без книги, дори и без химикалка и лист хартия. Всичко, което имаше, бяха 6 кв.м площ, канче за вода, четка за зъби и нар, който се вдига и заключва към стената денем, така че той не да не може да ляга. 

На 16 февруари 2024 г., около 12:10 ч., Алексей е изведен на разходка извън ежедневното разписание в практически същата килия, но с метална врата, вместо решетки. Малко след това той е почукал на вратата и е казал, че се е почувствал зле. Дори не са го завели в медицинския пункт, просто са го върнали в изолатора. Той седнал на пода и стенел от болка. Казал, че гърдите и стомахът му горят и започнал да повръща. Според показания на някои от служителите на затвора, Алексей е имал конвулсии, дишал е тежко и е кашлял. Охраната го оставила в килията и заключила вратата.

Като се върнал от обяд, началникът на мадицинския пункт разпоредил да го преместят в пункта и извикал линейка. Това е станало 40 минути по-късно. Спешният икип опитал да го стабилизира, но не е успял. В 14:23 ч. кардиографът е показал, че сърцето не работи. 

Обещахме да направим всичко възможно, за да разследваме смъртта на Алексей и спазихме обещанието си. Убийците са работили внимателно, за да заличат следите си. Ние обаче успяхме да запазим някои доказателства. През февруари 2024 г. успяхме да вземем биологичен материел от Алексей и да ги пренесем в чужбина. Лаборатории в две държави ги изследваха независимо една от друга. И стигнаха до едно и също заключение: Алексей е бил убит! И по-специално - бил е отровен.

Западните страни нямат юридически основания да открият криминална процедура. Има също и "политически причини". Те не искат неудобната истина да излезе в неподходящ момент. Сега не е времето и няма юридически основания да покажем тези лабораторни резултати.

Но аз имам основания - морални. Алексей беше мой съпруг, мой приятел, символ на надеждата за нашата страна. Путин уби тази надежда и имаме правото да знаем как го е направил. Настоявам лабораториите да публикуват своите резултати. Докато мълчим той няма да спре. Може би дори в момента някой умира от отравяне на Путин. Призовавам журналистите да се присъединят към мен в т ърсенето на отговори".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Алексей Навални

Още новини по темата

Руска журналистка бе осъдена на 12 г. заради връзка с фонда на Навални
29 Юли 2025

Русия ще глобява, ако потребители търсят информация за Навални в интернет
22 Юли 2025

Юлия Навалная стартира тв канал за борба с цензурата в Русия
03 Юни 2025

Русия прати в затвора 4-ма журналисти заради връзки с Навални
15 Апр. 2025

Русия арестува десетки граждани заради акции в памет на Навални
19 Февр. 2025

Година от смъртта на Навални: Светът почита паметта на руския опозиционер
16 Февр. 2025

Ул. "Алексей Навални" ще се появи до руското посолство в Париж
13 Февр. 2025

Адвокатите на Навални бяха осъдени на от 3 до 5 г. колония

17 Яну. 2025

Дневниците на Навални излизат в 36 страни
13 Окт. 2024

Русия започна съдебен процес срещу адвокатите на Навални

12 Септ. 2024

Юлия Навалная оспорва официалната версия за смъртта на Алексей
16 Авг. 2024

Христо Грозев разказа неизвестни детайли около обмена на затворници
04 Авг. 2024

Руски журналисти са арестувани за връзка с фондацията на Навални
28 Апр. 2024

Мемоарите на Алексей Навални ще излязат първо на английски наесен
11 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар