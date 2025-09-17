Алексей Навални е бил отровен в затвора

Екипът на руския опозиционен лидер Алексей Навални, който почина в килията си в наказателна колония на 16 февруари 2024 г. съобщи, че той е бил отровен в затвора.

Съпругата му Юлия разпространи видео, в което твърди, че са успеи да изнесат зад граница негов биологичен материал и да го дадат в независими западни лаборатории. Според нея заключението е, че Навални е бил отровен, но към момента лабораториите не смеят да публикуват резултатите, защото "моментът не бил подходящ". Тя ги призова да го направят, за да излезе окончателно истината наяве.

На видеото са показани и снимки от килията на опозиционера в деня на смъртта му. Виждат се негови вещи, както и повърната на пода храна.

Это камера ШИЗО, в которой умирал Алексей Навальный. На столе лежит библия, на прибитой скамейке англо-русский словарь, на полу арестанские варежки, шарф и шапка. Кровать пристегнута к стене, под ней Алексея оставили разбежавшиеся вертухаи, когда он кричал от боли и просил их… pic.twitter.com/9Ni3mEcNcJ — Георгий Албуров (@alburov) 17 септември 2025 г.

„Записи от последния ден от живота му сякаш не съществуват. Но ние имаме снимки. Показвам ги сега за първи път. Това е същата килия №16, в която умираше Алексей. В която му беше зле, в която повръщаше. В която лежеше на пода и стенеше от болка, в която се гърчеше в конвулсии, докато старши прапоршчик Александър Белич заключваше първо решетката, после и вратата, и бягаше, за да не гледа какво се случва вътре“, разказа Юлия Навалная.

Председателят на Фонда за борба с корупцията (ФБК) на Навални - Мария Певчих, пък отбеляза, че снимките от килията са направени веднага след като тялото му е било изнесено. ФБК е събрал показания от петима служители на колония ИК-3 в Харп, където почина Навални. Те разказали, че преди смъртта политикът е имал силни болки, конвулсии и повръщане, но навременна помощ не му е била оказана.

Ето и останалата част от разказа на Юлия Навалная:

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) 17 септември 2025 г.

"Моят съпруг Алексей Навални бе отровен. Това не са празни приказки, имам всички основания да го кажа.

Той почина в наказателна колония отвъд Полярния кръг. Беше прехвърлен в това далечно място два месеца преди смъртта му, очевидно с цел. Преди това три години бе зад решетките. Състоянието му се влошаваше непрекъснато. Те не просто искаха да го убият, а да го пречупят. Тормозеха го с глад, студ и тотална изолация, бяха му отказани телефонни обаждания и посещения. По-късно дори спряха да му предават писма. Срещи с адвокатите му бяха отказвани. Дължаха го за дълги периоди в наказателен изолатор без лични вещи, без книги, дори и без химикалка и лист хартия. Всичко, което имаше, бяха 6 кв.м площ, канче за вода, четка за зъби и нар, който се вдига и заключва към стената денем, така че той не да не може да ляга.

На 16 февруари 2024 г., около 12:10 ч., Алексей е изведен на разходка извън ежедневното разписание в практически същата килия, но с метална врата, вместо решетки. Малко след това той е почукал на вратата и е казал, че се е почувствал зле. Дори не са го завели в медицинския пункт, просто са го върнали в изолатора. Той седнал на пода и стенел от болка. Казал, че гърдите и стомахът му горят и започнал да повръща. Според показания на някои от служителите на затвора, Алексей е имал конвулсии, дишал е тежко и е кашлял. Охраната го оставила в килията и заключила вратата.

Като се върнал от обяд, началникът на мадицинския пункт разпоредил да го преместят в пункта и извикал линейка. Това е станало 40 минути по-късно. Спешният икип опитал да го стабилизира, но не е успял. В 14:23 ч. кардиографът е показал, че сърцето не работи.

Обещахме да направим всичко възможно, за да разследваме смъртта на Алексей и спазихме обещанието си. Убийците са работили внимателно, за да заличат следите си. Ние обаче успяхме да запазим някои доказателства. През февруари 2024 г. успяхме да вземем биологичен материел от Алексей и да ги пренесем в чужбина. Лаборатории в две държави ги изследваха независимо една от друга. И стигнаха до едно и също заключение: Алексей е бил убит! И по-специално - бил е отровен.

Западните страни нямат юридически основания да открият криминална процедура. Има също и "политически причини". Те не искат неудобната истина да излезе в неподходящ момент. Сега не е времето и няма юридически основания да покажем тези лабораторни резултати.

Но аз имам основания - морални. Алексей беше мой съпруг, мой приятел, символ на надеждата за нашата страна. Путин уби тази надежда и имаме правото да знаем как го е направил. Настоявам лабораториите да публикуват своите резултати. Докато мълчим той няма да спре. Може би дори в момента някой умира от отравяне на Путин. Призовавам журналистите да се присъединят към мен в т ърсенето на отговори".