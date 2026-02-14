Медия без
5 държави обявиха, че Русия е убила Навални с токсин от жаба

Новината бе оповестена и от Юлия Навалная в Мюнхен, заобиколена от външните министри на Великобритания, Германия, Швеция и Нидерландия

14 Февр. 2026Обновена
Алексей Навални
ЕПА/БГНЕС
Алексей Навални

Руската държава е убила Алексей Навални с помощта на отрова, разработена от токсин на отровна жаба, съобщи британското външно министерство. Две години след смъртта на Навални в сибирска наказателна колония, Великобритания и нейни съюзници посочиха Кремъл като виновник след анализ на материални проби, открити по тялото му. 

Руският опозиционен лидер Алексей Навални е починал в затвора след отравяне с смъртоносен токсин, открит в еквадорски ''жаби стрели'', твърдят Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия. ''Варварският'' акт – използването на невротоксин, класифициран като химическо оръжие – може да е бил извършен само от правителството на Владимир Путин, заявиха петте държави в официално изявление в събота.

Не е ясно как отровата от жабата – наречена епибатидин – е била приложена на Навални, който е бил в наказателна колония в Сибир. Смята се, че коренните племена в Южна Америка използват токсина при лов. Отровата е 200 пъти по-силна от морфина.

Руски издания разкриха, че споменавания на епибатидина има на сайта на ФГУП „Държавен научноизследователски институт по органична химия и технологии“ (ГосНИИОХТ). Това предприятие се счита за създател на отровата „Новичок“, с която Алексей Навални беше отровен през 2020 г.

Лекарят реаниматор Александър Полупан, който лекува Навални след отравянето с „Новичок“, поясни, че известните от публични източници симптоми съответстват на въздействието на епибатидина. Тази отрова предизвиква парализа и загуба на съзнание, гърчове, кома и в крайна сметка смърт, отбелязва The Insider.

„Природен алкалоид, изолиран от отровни жаби, стимулира N-холинорецепторите в нервно-мускулните синапси, вегетативните ганглии и централната нервна система. В ранната фаза предизвиква тахикардия, хипертония, повръщане, миоклония и гърчове. Бързо се заменят от брадикардия, хипотония и потискане на дишането. Клиничната картина донякъде наподобява отравяне с органофосфорни съединения, но с по-слабо изразен М-холинергичен компонент. Атропинът практически не е ефективен“, съобщи Полупан.

На сайта на ГосНИИОХТ статия за епибатидина се намира в раздел, посветен на една от структурите на предприятието - Централната лаборатория за химико-аналитичен контрол на дейностите в областта на химическото разоръжаване. В края на описанието са посочени научни публикации. Първата е статия на Станков И.Н. и съавтори със заглавие „Газохроматографско определяне на микроколичества епибатидин и негов биомаркер в плазма на кръвта“, публикувана в „Журнал по аналитична химия“ през 2015 г.

ГосНИИОХТ е една от ключовите изследователски организации, занимавала се с разработването и изпитването на бойни отровни вещества в СССР. Химикът Вил Мирзаянов, един от разработчиците на „Новичок“ и бивш служител на института, заявява, че през първата половина на 90-те години институтът е продължил работа по нови видове бойни отровни вещества.

След отравянето на Навални Великобритания и страните от ЕС включиха ГосНИИОХТ в санкционния списък във връзка с отравянето на политика. Санкции срещу структурата въведоха и САЩ.

Юлия Навалная, вдовицата на руския дисидент, се появи на пресконференция в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността, за да обяви откритието, заобиколена от външните министри на Великобритания, Германия, Швеция и Нидерландия, съобщава Скай нюз.

Четирите страни работиха заедно, с помощта на Франция, за да установят как е починал 47-годишният Навални.

Те планират да представят заключенията си пред Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) на ООН.

