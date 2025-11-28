40 български туристи са блокирани от тежки наводнения в Шри Ланка

Фейсбук Наяводненията са взели вече повече от 50 жертви

40 български туристи са блокирани на в Шри Ланка зареди огромните наводнения в островната държава, отнели вече живота на над 50 човека, блокирали учреждения, училища, влакове.

Българите са добре, няма загинали и пострадали, но заради влошената ситуация там имат проблем с телефоните си и нямат обхват, съобщава БТА.

От Министерството на външните работи обявиха, че знаят за случая и са в контакт с туристическата агенция на нашите сънародници.

МВнР е в постоянен контакт и с почетния ни консул, който отговаря за Шри Ланка – Андре Милес Еристус Фернандо.

Шри Ланка започна да се бори с тежките метеорологични условия миналата седмица, а ситуацията се влоши вчера с проливни дъждове, които наводниха домове, ниви и пътища като предизвикаха и свлачища в цялата страна.

От днес са затворени държавни учреждения и училища, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата в страната достигна 56. Наводнени са над 600 къщи.

Властите спряха пътническите влакове и затвориха пътищата в много части на страната, след като камъни, кал и дървета паднаха върху пътищата и железопътните линии.

Военновъздушните сили организираха вчера спасителна операция с хеликоптер за трима души, блокирани на покрива на къща, заобиколена от вода. Военноморските сили и полицията са използвали лодки за транспортиране на жителите от наводнените райони.