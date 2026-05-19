Зрелостниците разсъждаваха върху "Песента на колелетата" на Йовков

Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат на матурата по български език и литература, като двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата "Пътят към себе си" по "Песента на колелетата” на Йордан Йовков и есе на тема "Авторитетите днес".

Над 50 000 зрелостници се явиха днес на първата задължителна матура - по български език и литература. Те бяха разпределени в 4320 изпитни зали в 783 училища. Бяха наблюдвани общо от 13 800 квестори.

В 6:00 ч. в МОН бе генериран изпитният вариант за държавния зрелостен изпит. Падна се вариант 8, който бе генериран от внушителните 5 859 375 възможни комбинации.

Миналата година зрелостниците можеха да избират между съчинение на тема "Разум и чувства" по "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев или есе на тема "Животът - колело или стълба".

Изпитът започна в 8:30, като учениците трябваше да са в училище поне половин час по-рано, като носят своите служебни бележки. Т.г. те могат да са и на електронен формат. Другата новост е, че идентификационната бланка с личните данни на учениците ще е свързана с първия лист за отговори, като тя няма да се отделя и слага допълнително в малко пликче, което досега заедно с изпитната работа се слагаше в голям плик.

Матурата по български език е в три части: първата и втората - по 60 минути, третата - 120 минути. Форматът на изпита е без промяна. Тестът включва 41 задачи - 22 с избираем отговор, 16 със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст - интерпретативно съчинение или есе.

Втората матура, която е по профилиращ предмет, изучаван в 11. и 12. клас, както и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация, са насрочени за 22 май. За втора матура заявления са подали 24 381 ученици.

Оценяването на изпитните работи ще става на случаен принцип от двама специалисти, обучени специално за целта. Те ще работят независимо един от друг, за да се гарантира обективност. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е 100.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега ще могат да се коригират само технически грешки.