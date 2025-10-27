Учителските атестации ще се правят през юни и юли

Учителите ще се атестират през юни и юли, а не както е в момента - през октомври и ноември. Това предвиждат предложени от МОН промени в наредбата за статута и професионалното развитие на учителите и директорите. Целта им е осигуряване на спокойствие и намаляване на административната тежест в системата на предучилищното и училищното образование, тъй като оценяването ще се състои след приключване на учебното време.

Редакциите следва да се гледат в контекста на промените в училищния закон, приети засега на първо четене, с които МОН залага нов модел на оценяване на труда на педагогическите специалисти - чрез ежегодно оценяване, заместващо процеса на атестиране, който в момента е на всеки 4 г. Ако сроковете не бяха отложени, атестациите следваше да започнат сега, докато се чака гласуване на новите правила на второ четене в НС.

Освен смяната на периодите на атестиране МОН добавя още един нов текст, според който в училищата, в "които е проведено едно атестиране, но към влизане в сила на тази наредба не е проведено второ, процедура по второто атестиране на учителите, директорите и другите педагогически специалисти започва през юни-юли 2026 година". Според МОН това се налага, защото в момента правилата изискват започване на процедура по атестиране на учителите след изтичане на 4-годишния атестационен период. При учители, които са преминали през първо атестиране, това води до допълнителна неравнопоставеност, защото те ще минат през второ атестиране, за разлика от учители, директори и други педагогически специалисти, за които първото атестиране е отложено с още една учебна година, аргументират се от ведомството.

През 2025 г. в наредбата бе въведено изискване за провеждане на първо атестиране на педагогическите специалисти в детски градини и училища, където такова не е било осъществено, в сроковете на учебната 2026/2027 г. Това означава, че до юли 2027 г. всички училища следва да са атестирали учителите си поне веднъж. От втория текст, който МОН предлага, обаче излиза, че тези с една атестация, следва да направят втора такава през юни-юли 2026 г. Т.е. една година по-рано. Не става ясно как по този начин се преодолява неравнопоставеността. Така излиза, че през юли 2026 г. ще има както училища, атестирани два пъти, така и такива без атестация.

В тази връзка "Сега" попита МОН как точно новият текст повишава справедливостта между двете групи. "Предложените изменения в наредбата, касаещи статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти, имат за цел поетапно да изравнят цикъла на атестиране за всички педагогически специалисти. Нормативните промени са предприети, за да стане възможно преминаването към единен, синхронизиран график на оценяване след 2026 г. Следва да се отбележи, че към момента проектът за изменение наредбата е в процес на обществени консултации и всички заинтересовани страни могат да дават становища по него. След изтичане на едномесечния срок за обсъждане МОН ще направи обстоен преглед и задълбочен анализ на постъпилите предложения", отговориха от МОН. Този отговор по същество не обяснява защо се предлага текст, който не отговаря на обявената цел да предотврати неравнопоставеността.