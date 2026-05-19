Над 53 000 зрелостници се явяват днес на матура по български език

53 652 зрелостници се явяват днес на първата задължителна матура - по български език и литература. Те са разпределени в 4320 изпитни зали в 783 училища. Ще бъдат наблюдвани общо от 13 800 квестори.

В 6 ч. в МОН бе генериран изпитният вариант за държавния зрелостен изпит. Падна се вариант 8, който бе генриран от внушителните 5 859 375 възможни комбинации.

По обяд традиционно става ясно произведението, върху което учениците трябва да пишат съчинение или есе. Миналата година те можеха да избират между съчинение на тема "Разум и чувства" по "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев или есе на тема "Животът - колело или стълба".

Изпитът започва в 8:30, като учениците трябва да са в училище поне половин час по-рано, като носят своите служебни бележки. Т.г. те могат да са и на електронен формат. Другата новост е, че идентификационната бланка с личните данни на учениците ще е свързана с първия лист за отговори, като тя няма да се отделя и слага допълнително в малко пликче, което досега заедно с изпитната работа се слагаше в голям плик.

Матурата по български език ще е в три части: първата и втората - по 60 минути, третата - 120 минути. Форматът на изпита остава без промяна. Тестът включва 41 задачи - 22 с избираем отговор, 16 със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст - интерпретативно съчинение или есе.

Втората матура, която е по профилиращ предмет, изучаван в 11. и 12. клас, както и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация, са насрочени за 22 май. За втора матура заявления са подали 24 381 ученици.

Оценяването на изпитните работи ще става на случаен принцип от двама специалисти, обучени специално за целта. Те ще работят независимо един от друг, за да се гарантира обективност. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е 100.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега ще могат да се коригират само технически грешки.