Двойно повече деца влизат "по болест" в елитните гимназии

Все повече ученици влизат в гимназиите в София не чрез оценките си от националното външно оценяване в края на 7. клас, а чрез комисия заради хронично заболяване. 91 ученици в столицата са насочени в различни гимназии по реда за прием на деца с хронични заболявания. Това става ясно от отговор на РУО-София до "Сега".

Както е известно, някои ученици влизат в гимназиите в 8. клас по различен ред, уреден в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. Става дума за ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални потребности, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип, както и такива, настанени в приемни семейства. За целта те подават документи пред РУО-то, като заявленията им се разглеждат от специална комисия от експерти, педиатър, юрист и др. За т.г. срокът е бил от 3 май до 21 май.

Специално за хроничните заболявания, през 2023 г. въпросната комисия е насочила 60 ученици с такива заболявания в гимназиите. През 2024 г. броят им е 50, през 2025 г. - 47, а през 2026 г. - 91, т.е. близо двойно повече.

Насочените ученици не са над утвърдения план-прием, а в неговите рамки. Така, те намират място и в най-добрите гимназии, в които балът за прием е много висок. Според някои родители, това не е редно, защото други деца, представили се в пъти по-добре от тях, остават без места в елитните училища. Те призовават децата с хронични заболявания да бъдат приемани надпланово заради растящия им брой, който увеличава и размера на самите паралелките. Родителите на деца с хронични заболявания обаче смятат, че децата им имат право им да учат в добри училища и не бива да бъдат дискриминирани. Противопоставянето се усилва и заради немалкото случаи на използване на тази вратичка в закона за влизане по "втория начин", който през годините се е използвал от родители на деца, които нямат хронични заболявания, но са ползвали този ред като предтекст.

Темата периодично се подхваща и от депутати. Преди време данни бе изнесла Елисавета Белобрадова, наскоро такива публикува и Ангел Янчев. Той е поискал информация от МОН за 5 г. назад и се възмути, че му предоставят файл, който е нечетим машинно и може да бъде обработван само ръчно. "Има столични училища в челото на най-предпочитаните след основното образование, в които са насочени по 3, 5 или дори 6 деца с "хронична" депресия, атопичен дерматит, късогледство от 1 диоптър, колкото моето, или друга нелепа лекарска диагноза", казва той. "За шест години назад в Първа английска общо са били три, а тази година - 6. В НПМГ - 5. Във Втора английска за три години - 1 ученик, а тази - 4. И т.н.", дава за пример той.

От данните в сайта на РУО-София става ясно, че към гимназиите в столицата са насочени още 96 ученици със специални образователни потребности, 1 специален ученик, завършващ 10. клас, и 1 ученик от дом за деца, лишени от родителска грижа.

Над утвърдения прием

Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по общите условия, както и ученици с двама починали родители при заявено от тях желание, ако успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването или са не по-възрастни от 17 г., навършвани в годината на кандидатстване. Пожелалите да се възползват от това право следва да представят до 11 септември съответните документи.