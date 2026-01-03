Всички централни банки в еврозоната обменят левове без такси

Националните централни банки на 20-те държави - членки от еврозоната, ще обменят левове в евро без такси, съобщи БНБ. Тази кампания ще продължи до 2 март.

При обмена се прилага познатият ни фиксиран официален валутен курс - 1 евро = 1,95583 лева.

В съответствие с правилата, приложими в Евросистемата при въвеждането на еврото в нова държава членка, националните централни банки в другите държави от еврозоната - членки от еврозоната, прилагат дневен лимит за обмяна, който е до 2000 лв. на клиент/трансакция на ден, уточнява БТА.

До 2 март няма да се начисляват такси, комисиони и други разходи при обръщането на левове в евро.