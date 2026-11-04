Унгария ще прилага плана на ЕК за отказ от руския газ

БГНЕС Анита Орбан, министър на търговията и външните работи на Унгария

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Унгария възнамерява да прекрати вноса на руски природен газ до есента на 2027 г. , заяви Анита Орбан, министър на външните работи и търговията, предаде News.bg, като цитира Telex.

Тя уточни, че Будапеща ще прилага графика, одобрен от ЕС, за поетапен отказ на страните членки от руския газ.

"ЕС постави ясен краен срок за пълното прекратяване на вноса на руски природен газ: есента на 2027 г.", заяви министър Орбан.

Унгарското правителство обсъжда и мерки за диверсификация на доставките на петрол. Енергийната компания MOL подготвя своите рафинерии за преработка на суров неруски петрол, който може да бъде доставян чрез хърватския тръбопровод JANAF.

Междувременно MOL проучва възможности за технологични корекции, които да позволят преработката на суров петрол от алтернативни доставчици.

Компанията може също така да придобие дела на "Газпром" в сръбската петролна компания NIS, която притежава единствената петролна рафинерия в Сърбия. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ разреши удължаването на преговорите с "Газпром" до 11 декември.

Орбан посочи, че сръбската, руската и унгарската страна изглеждат решени да финализират споразумението до установения краен срок.

Освен това министърът определи Унгария като "потенциален голям транзитен и дистрибуторски център за природен газ и суров петрол".