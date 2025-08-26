Търговските паркове надминаха моловете

Търговски парк XOPark Sofia (бивш "Джъмбо плаза") се сдоби с 20 нови магазина тази година.

Търговските паркове се множат и разширяват и привличат все по-голям интерес от инвеститори, търговци и потребители в сравнение с моловете.

През второто тримесечие на годината въведените в експлоатация търговски площи в страната са се увеличили с 30% спрямо първото тримесечие, достигайки 25 152 кв. м и цялата тази площ се намира единствено в паркови обекти, съобщи консултантската компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield | Forton. Като пример за нови обекти те посочват частично откритите Parkmaxx Plovdiv и РП "Раковски", както и разширението на XOPark Sofia - бившата "Джъмбо плаза".

Така наречените ритейл паркове вече заемат 621 хил. квадратни метра, разпределени в 61 локации в страната. За разлика от моловете, където всички магазини, заведения и развлечения са под един покрив, ритейл парковете представляват отворени пространства с отделни магазина за техника, мебели, строителни материали или хранителни стоки с общ паркинг и множество по-малки търговски обекти и заведения около тях.

В строеж са 159 000 кв. м в рамките на 14 такива обекта, а още 175 000 кв. м са на етап планиране в други 14 проекта, съобщиха от Cushman&Wakefield | Forton. Очакванията са до края на 2025 г. обемът на търговските паркове да надхвърли 700 000 кв. м, а в края на 2026 г. – 800 000 кв. м, с което ще изпреварят моловете по площ, отдадена на търговци.

„Причината за бурното развитие на ритейл парковете е, от една страна, гъвкавият формат, а от друга, по-ниските оперативни разходи и възможността да се позиционират в по-малки градове, където моловете не са устойчив модел”, коментира Явор Костов, управляващ партньор в Cushman & Wakefield | Forton.

Предпочитанията да се инвестира в изграждане на търговски паркове вместо в молове е тенденция, започнала още от ковид-пандемията, когато ограничителните мерки се стовариха най-тежко върху моловете и те останаха затворени за дълго време. Впоследствие предимство на парковете се оказаха и по-ниските наеми на търговските площи в тях.

В момента наемите на първокласни площи в моловете в София са се повишили до 46 евро/кв. м, докато тези в ритейл парковете в столицата останаха стабилни на 13 евро/кв. м, посочват от Cushman & Wakefield | Forton. Доходността при моловете се запази на 7,5%, а при ритейл парковете - 7,25%.

В МОЛОВЕТЕ

През второто тримесечие все още преобладават сделките за наемане на търговски площи в молове - 59%, но наетата площ в тях е по-малка като квадратура от тази в ритейл парковете. Най-активни са търговците на мода (с почти 8 000 новонаети кв. метра), следвани от тези на електроника (около 6 000 кв. м) и вериги с разнообразен асортимент като KiK, Pepco и Tedi (над 4 000 кв. м).

Най-много нови магазини - общо 15, са разкрити в моловете Paradise Center и Serdika Center. Четири нови бранда са стъпили на българския пазар през второто тримесечие – Salsa Jeans, Office Shoes, Tous и Anna Cori – всички с локации в молове.

В същото време на територията на ритейл паркове са открити 75 магазина през второто тримесечие.