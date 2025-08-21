Магистралата за Сърбия ще е готова до месец

Магистрала "Европа", която свързва столицата ни София със сръбската граница при граничен пункт Калотина, ще бъде готова до месец. Така страната ни ще се сдобие най-после с още една напълно завършена магистрала.

Днес министърът на регионалното развитие Иван Иванов инспектира последния строящ се участък и обяви, че "Европа" ще бъде завършена и пусната за движение до средата на септември.

В момента текат довършителните работи в последните 3 километра в участъка от пътен възел "Храбърско" до София, който е 16.5 км. Аутобанът започва от граничен пункт "Калотина" и се включва в северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата и от която трафикът се насочва към магистралите "Тракия" и "Хемус".

Магистралата е само 63 км и изграждането й трябваше да завърши до края на 2022 г. Строителството се проточи повече от шест години заради административни, екологични и технически проблеми. Заради забавянията, най-вече по вина на държавата, преди две години тогавашният регионален министър Иван Шишков я нарече "магистрала на костенурката". Дълго време отсечката между западния край на Северната скоростна тангента на София и пътния възел преди Сливница нямаше одобрен устройствен план. А за участъка от Драгоман до границата със Сърбия на няколко пъти АПИ удължаваще на срока за пускане, включително и заради пропадане на вече положена настилка.

Изпълнител на строителството е ДЗЗД "Европа-2022", в което участват "ГБС Инфраструктурно строителство", "Главболгарстрой интернешънал" и "Обонато Билд". Стойността на договора с тях беше за 267 млн. лв. с ДДС, но няма информация дали тази сума е била актуализирана заради забавеното изпълнение.

Министър Иван Иванов увери, че изпълнението на строителството е много качествено. Той посочи още, че предстои до края на септември, да бъде пусната в експлоатация лотът между п. в. "Боаза" и п. в. "Германци" от магистрала "Хемус". "Така че тази година ще имаме 2 магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация", обобщи Иванов.