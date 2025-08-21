Медия без
Магистралата за Сърбия ще е готова до месец

Довършват се последните три километра от аутобана "Европа"

Днес, 12:39
В момента текат довършителни работи в последните 3 километра в участъка от Сливница до Софийския околовръстен път.
Магистрала "Европа", която свързва столицата ни София със сръбската граница при граничен пункт Калотина, ще бъде готова до месец. Така страната ни ще се сдобие най-после с още една напълно завършена магистрала.

Днес министърът на регионалното развитие Иван Иванов инспектира последния строящ се участък и обяви, че "Европа" ще бъде завършена и пусната за движение до средата на септември.

В момента текат довършителните работи в последните 3 километра в участъка от пътен възел "Храбърско" до София, който е 16.5 км. Аутобанът започва от граничен пункт "Калотина" и се включва в северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата и от която трафикът се насочва към магистралите "Тракия" и "Хемус". 

Магистралата е само 63 км и изграждането й трябваше да завърши до края на 2022 г. Строителството се проточи повече от шест години заради административни, екологични и технически проблеми. Заради забавянията, най-вече по вина на държавата, преди две години тогавашният регионален министър Иван Шишков я нарече "магистрала на костенурката". Дълго време отсечката между западния край на Северната скоростна тангента на София и пътния възел преди Сливница нямаше одобрен устройствен план. А за участъка от Драгоман до границата със Сърбия на няколко пъти АПИ удължаваще на срока за пускане, включително и заради пропадане на вече положена настилка.

Изпълнител на строителството е ДЗЗД "Европа-2022", в което участват "ГБС Инфраструктурно строителство", "Главболгарстрой интернешънал" и "Обонато Билд". Стойността на договора с тях беше за 267 млн. лв. с ДДС, но няма информация дали тази сума е била актуализирана заради забавеното изпълнение.

Министър Иван Иванов увери, че изпълнението на строителството е много качествено. Той посочи още, че предстои до края на септември, да бъде пусната в експлоатация лотът между п. в. "Боаза" и п. в. "Германци" от магистрала "Хемус". "Така че тази година ще имаме 2 магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация", обобщи Иванов.

 

