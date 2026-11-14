Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

S&P влоши перспективата по кредитния рейтинг на България

Дългосрочната стана "стабилна" вместо "положителна" заради дефицит и дисбаланси

Днес, 11:00
S&P коригира нагоре прогнозата си за тазгодишния дефицит на страната ни до 5,1% от БВП, като очаква постепенна консолидация до 3,0% през 2029 г.
архив
S&P коригира нагоре прогнозата си за тазгодишния дефицит на страната ни до 5,1% от БВП, като очаква постепенна консолидация до 3,0% през 2029 г.

Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P) преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на България и я промени от "положителна" на "стабилна". В същото време беше потвърден дългосрочният и краткосрочният рейтинг на страната ни в чуждестранна и местна валута като "BBB+/A-2".

Преразглеждането на перспективата отразява комбинацията от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор. S&P коригира нагоре прогнозата си за тазгодишния дефицит на страната ни до 5,1% от БВП, като очаква постепенна консолидация до 3,0% през 2029 г. Също така отбелязва, че поради по-слабия износ, дефицитът по текущата сметка също се е влошил повече от очакваното, докато силното вътрешно търсене тласка вноса нагоре.

Ограниченият трудов пазар продължава да стимулира високия номинален ръст на заплатите в частния сектор, който възлиза на 11,7% през първите шест месеца на 2026 г. и се запазва на приблизително същото ниво от 2023 г. насам. Растежът на частното кредитиране остава висок, като при домакинствата достига 21,0% и е насочен предимно към ипотечни кредити. Вследствие на това ръстът на цените на недвижимите имоти остава висок - 15,5% за периода до юни 2026 г.

Рейтинговата агенция прогнозира, че БВП на България ще нарасне с 2,8% през 2026 г. поради силното потребление и засилването на инвестиционната дейност, финансирана от фондовете на ЕС, преди да се забави до прогнозирания среден реален ръст на БВП от 2,6% за периода 2027-2029 г.

Потвърждаването на рейтинга "BBB+/A-2" отразява стабилните баланси на публичния и частния сектор в страната както към момента, така и като прогноза. Очакванията на анализаторите са, че предприетите мерки ще спомогнат за постепенното охлаждане на икономиката.

"Стандард енд Пуърс" може да повиши рейтинга на България, ако външните дисбаланси намалеят, особено ако дефицитът по текущата сметка премине устойчиво на по-ниско ниво. От S&P биха могли да понижат рейтинга, ако процесът на бюджетна консолидация не напредва.

След като S&P промени перспективата за кредитния рейтинг на България, „Демократична България“ съобщи, че настоява за пренаписване на бюджета за 2027 г. с дефицит под 3% от БВП, за да се намали рискът от загуба на растеж и изпадане в рецесия. "Заради очакването на реформи преди шест месеца международната рейтингова агенция S&P повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България. Днес я връща обратно - от положителна на стабилна. Правителството внесе два от най-лошите проекта за бюджет - за 2026 г. и 2027 г., а планът за реформи се оказа неизпълнено обещание", посочват в позиция от ДБ.

Правителството да разчете правилно прогнозата на международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" и да не ни въвлича в повече кризи, призоваха от ГЕРБ на брифинг в централата на партията. "Надявам се правителството на Румен Радев да не прояви традиционната си арогантност, да се запознае с оценката на "Стандард енд Пуърс" и да не въвлече страната ни в кризи и проблеми", заяви Теменужка Петкова, депутат от ПГ ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър.

    Последвайте ни и в google news бутон

    Ключови думи:

    , , ,

    Още новини по темата

    Само 4% от местата за икономисти, приети с математика, са запълнени
    06 Ноем. 2025
    Трета агенция вдигна кредитния рейтинг на България
    12 Юли 2025
    Заради еврото Fіtсh и Ѕ&Р вдигнаха кредитния рейтинг на България
    11 Юли 2025
    Университетите се опасяват от рязък срив на студенти по икономика
    20 Март 2025
    Кандидат-икономистите да се готвят за матура по математика
    14 Март 2025
    Задават се промени в приема по икономика и педагогика
    24 Февр. 2025
    42 компании у нас имат оборот от над 1 млрд. лв.
    05 Окт. 2024
    Хърватия получи най-високия в историята си кредитен рейтинг
    17 Септ. 2024
    Фирмите са в капан на растящи заплати и ниска производителност
    03 Юли 2024
    Германия вече е трета сила в световната икономика
    15 Февр. 2024
    Наличието на стабилна власт подобри финансовата оценка на България
    25 Ноем. 2023
    Ролята на женския труд донесе "Нобел" за икономика
    09 Окт. 2023
    Германия намалява цената на промишления ток и облекчава данъците
    29 Авг. 2023
    Gallup: Страхът от ужасна зима и празни джобове отшумява
    31 Яну. 2023

    ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

    ТУШ Разгледай всички

    АВТОРИ

    Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
    Диян Божидаров: Радев & ко глупаво надценяват русофилията на българите
    Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
    Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
    Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави