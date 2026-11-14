S&P промени перспективата по кредитния рейтинг на България

архив S&P коригира нагоре прогнозата си за тазгодишния дефицит на страната ни до 5,1% от БВП, като очаква постепенна консолидация до 3,0% през 2029 г.

Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P) преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на България и я промени от "положителна" на "стабилна". В същото време беше потвърден дългосрочният и краткосрочният рейтинг на страната ни в чуждестранна и местна валута като "BBB+/A-2".

Преразглеждането на перспективата отразява комбинацията от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор. S&P коригира нагоре прогнозата си за тазгодишния дефицит на страната ни до 5,1% от БВП, като очаква постепенна консолидация до 3,0% през 2029 г. Също така отбелязва, че поради по-слабия износ, дефицитът по текущата сметка също се е влошил повече от очакваното, докато силното вътрешно търсене тласка вноса нагоре.

Ограниченият трудов пазар продължава да стимулира високия номинален ръст на заплатите в частния сектор, който възлиза на 11,7% през първите шест месеца на 2026 г. и се запазва на приблизително същото ниво от 2023 г. насам. Растежът на частното кредитиране остава висок, като при домакинствата достига 21,0% и е насочен предимно към ипотечни кредити. Вследствие на това ръстът на цените на недвижимите имоти остава висок - 15,5% за периода до юни 2026 г.

Рейтинговата агенция прогнозира, че БВП на България ще нарасне с 2,8% през 2026 г. поради силното потребление и засилването на инвестиционната дейност, финансирана от фондовете на ЕС, преди да се забави до прогнозирания среден реален ръст на БВП от 2,6% за периода 2027-2029 г.

Потвърждаването на рейтинга "BBB+/A-2" отразява стабилните баланси на публичния и частния сектор в страната както към момента, така и като прогноза. Очакванията на анализаторите са, че предприетите мерки ще спомогнат за постепенното охлаждане на икономиката.

"Стандард енд Пуърс" може да повиши рейтинга на България, ако външните дисбаланси намалеят, особено ако дефицитът по текущата сметка премине устойчиво на по-ниско ниво. От S&P биха могли да понижат рейтинга, ако процесът на бюджетна консолидация не напредва.