САЩ глобиха със $7,14 млн. компания за връзки със санкционирания Дерипаска

Много хора се чудят как работят и защо са толкова страшни санкциите, налагани от САЩ, ЕС, Великобритания заради връзки с агресора Русия (и не само). Пресен случай с наказана компания илюстрира какъв е механизмът.

Американското Министерство на финансите на САЩ наложи глоба от 7.14 млн. долара на базираната в Ню Йорк компания за управление на недвижими имоти Gracetown Inc. Причината са плащания, чиито дири водят до руски олигарх Олег Дерипаска (милиардерът е включен в списъка на санкционираните лица).

Според OFAC Gracetown е създадена през 2006 г. с цел да управлява три луксозни имота в Ню Йорк и Вашингтон, които Дерипаска е закупил по същото време. Компанията разчитала в голяма степен на лица, свързани с него, за финансирането и управлението на дейността си.

Дерипаска е бил крайният собственик на компанията от 2006 до 2018 г. В месеците преди налагането на санкциите е прехвърлил контрола на свой роднина и дългогодишен сътрудник.

Мениджър на имоти, базиран в Ню Йорк, е контролирал банковите сметки на Gracetown и е изпълнявал инструкции от заинтересовани страни, базирани в Руската федерация, посочва OFAC.

„Финансовото министерство ще действа решително срещу онези, които игнорират нашите санкции и помагат на нашите противници“, заяви зам.-министърът по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване Джон Хърли. И увери, че "министерството „ще продължи да разследва и да търси отговорност от онези, които подпомагат санкционирани лица“.

Олег Дерипаска е един от богатите руснаци. Подобно на други руски олигарси той натрупва състоянието си през 90-те - смутните времена на разпада на Съветския съюз. Основател е на Basic Element - една от най-големите индустриални групи в Русия, и на "Русал" - втория по големина производител на алуминий в света.

Съединените щати наложиха санкции на Дерипаска още през 2018 г. - заради връзките му с Кремъл. Обединеното кралство включиха милиардера с свой "черен списък" през 2022 г., след като Русия нахлу в Украйна.