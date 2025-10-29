Само в Унгария и Малта токът за бита е по-евтин от нашия

България е сред страните с най-евтин ток за домакинствата в Европейския съюз, сочат данните на Евростат за първата половина на 2025 г.

Средната цена на тока за бита у нас е 13 евро за 100 киловатчаса, което ни поставя сред трите държави с най-ниски разходи за електроенергия. В Унгария през първото полугодие средната цена на тока за домакинствата е била 10,40 евро за 100 киловатчаса, а Малта - 12,44 евро.

Най-скъп ток плащат германците - 38,35 евро за 100 kWh, което е почти три пъти повече, отколкото в България. Следват Белгия с 35,71 евро и Дания с 34,85 евро.

През първото полугодие на 2025 г. се наблюдава стабилност на европейския електроенергиен пазар, въпреки че цените остават по-високи от тези преди енергийната кризи през 2022 г., посочват от Евростат. Средно за ЕС цената на елекроенергията за домакинствата е изчислена на 28,72 евро за 100 kWh, което е с незначителен спад от 0,5% спрямо края на 2024 г. (28,87 евро). Това осредняване обаче не е много показателно, защото има големи разлики в цените на електроенергията за домакинствата в ЕС.

Освен това въпреки понижаването на базовите цени на електроенергията, сметките на хората не намаляват, тъй като делът на данъците и таксите в крайната цена се е увеличил - от 24,7% през края на 2024 г. до 27,6% през първата половина на 2025 г.

Най-голямо увеличение на цените е отчетено в Люксембург (+31,3%), Ирландия (+25,9%), Полша (+20,0%), а най-сериозно поевтиняване има в Словения (-13,1%), Финландия (-9,8%), Кипър (-9,5%)

Евростат измерва разходите за ток и през покупателната способност на населението (паритет на покупателната способност). Измерена по този начин, България отстъпва пред повече държави от ЕС по ниски цени на тока за бита - у нас този показател е 21.19, докато в Малта е 13,68, в Унгария 15,01, Финландия 18.7, Нидерландия 19.98, Словения 20.75, а Хърватска 21.03.

За първите шест месеца на 2025 г. цените на електроенергията за индустрията и фирмите в ЕС са се понижили леко - до 19,02 евро за 100 kWh, спрямо 19,41 евро в края на 2024 г. Така и за бизнеса се затвърждава тенденцията на постепенно успокояване на пазара, след бурните години на енергийната криза.