Само 79 фирми са вписани официално като домоуправители

79 компании са вписани до момента в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Бройката не е впечатляваща - при положение с такава дейност се занимават стотици фирми, по данни на МРРБ отпреди година.

Регистърът бе създаден с цел хората, живеещи в блокове, да могат да откриват лесно надеждни "вход мениджъри", на които да поверят ролята на "домсъвет" (не е тайна, че и в тази сфера има некоректни фирми и дори измамници). Всеки гражданин може да потърси информация, като достъпът е безплатен.

Базата данни е създадена и се поддържа от МРРБ - по силата на наредба от 2024 г. Реално обаче работи отскоро, от 7 април т. г. Вероятно това обяснява и сравнително ниския брой вписани фирми - "професионални домоуправители".

Най-много са регистрираните компании в София - 31. Следват Варна с 19, Пловдив и Бургас с по седем и Велико Търново с две. "Монопол" има в редица градове - само по една компания засега е вписана в Плевен, Хасково, Трън, Лясковец, Русе, Ихтиман, Търговище, Горна Оряховица, Балчик, Благоевград, Банско. Има и две фирми, регистрирани в села - в Елешница и Калипетрово.

Вписването става при изпълнение на ред изисквания - кандидатът да няма задължения, да има персонал, да не е осъждан и др. За регистрирането се събира такса - 80 евро, а ако заявката е по електронен път - 72 евро. Регистрираният "вход мениджър" веднага в (15-дневен срок) трябва да сключи застраховка "Професионална отговорност", ако няма такава.

И още един регистър

Работи се и по създаването на регистър на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради, съобщават от МРРБ. Всяка етажна собственост ще има собствен идентификационен код, определен от общинската администрация по съответната партида, който ще остава непроменен след вписването.

Регистърът ще съдържа данни за сдруженията на собствениците и управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, както и правомощията на компетентните административни органи, свързани с вписването, актуализирането и заличаването на информацията в системата. Той също ще се администрира от МРРБ, но вписването, актуализирането и заличаването на данните за обстоятелствата, които подлежат на вписване в електронните партиди, ще се извършва от общинската администрация. Предвижда се двата регистъра да се обединят в единна информационна система, както повелява Законът за управление на етажната собственост.