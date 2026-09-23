Радев: Ще забраним напълно рекламата на хазарт

"Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт, въвеждаме много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости". Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството.

Радев поясни: "Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Забраняваме и тях".

Все пак ще има изключение от забраната - хазартна реклама ще може да се вижда върху спортни екипи и съоръжения. Като като форма на подкрепа на спорта, поясни премиерът.

Той обяви и интересни намерения за "нова философия" в облагането на казина, игрални зали, онлайн залози.

"Задължаваме всички - цялото игрално оборудване, да се свързва с НАП в реално време - нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Ще се облага реалният резултат от финансовата дейност при строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме механизми, чрез които част от приходите да се пренасочват към спорта и образованието", каза министър-председателят.

"Офанзивата" на Румен Радев срещу хазарта идва, след като депутати от дясната опозиция - ДБ и ПП, предложиха забрана на хазартната реклама. Управляващите отказаха, като обясниха, че готвят "цялостна концепция" за ограничаване и по-строг контрол върху хазартната дейност. Сега остава да видим в какви конкретни текстове ще бъдат облечени намеренията на ПБ, кога и какви законови промени ще бъдат внесени.