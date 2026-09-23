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Радев: Ще забраним напълно рекламата на хазарт

Премиерът обеща да напълни бюджета с железен контрол върху оборотите на казина и игрални зали

23 Септ. 2026Обновена
Премиерът Радев заяви, че не иска българските градове да приличат на Лас Вегас.
Премиерът Радев заяви, че не иска българските градове да приличат на Лас Вегас.

"Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт, въвеждаме много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости". Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството.

Радев поясни: "Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Забраняваме и тях".

Все пак ще има изключение от забраната - хазартна реклама ще може да се вижда върху спортни екипи и съоръжения. Като като форма на подкрепа на спорта, поясни премиерът.

Той обяви и интересни намерения за "нова философия" в облагането на казина, игрални зали, онлайн залози.

"Задължаваме всички - цялото игрално оборудване, да се свързва с НАП в реално време - нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Ще се облага реалният резултат от финансовата дейност при строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме механизми, чрез които част от приходите да се пренасочват към спорта и образованието", каза министър-председателят. 

 

"Офанзивата" на Румен Радев срещу хазарта идва, след като депутати от дясната опозиция - ДБ и ПП, предложиха забрана на хазартната реклама. Управляващите отказаха, като обясниха, че готвят "цялостна концепция" за ограничаване и по-строг контрол върху хазартната дейност. Сега остава да видим в какви конкретни текстове ще бъдат облечени намеренията на ПБ, кога и какви законови промени ще бъдат внесени.

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Ключови думи:

хазарт, игрални зали, казина

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