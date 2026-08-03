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Протестиращи затвориха пътя към ТЕЦ "Бобов дол"

Местните жители негодуват срещу 5-кратното увеличение на изгарянето на отпадъци

03 Авг. 2026
Недоволните заявиха, че ще протестират, докато преминаването на камионите не спре.
БНТ
Недоволните заявиха, че ще протестират, докато преминаването на камионите не спре.

Жители на Големо село, Малко село, Дупница и населените места около ТЕЦ "Бобов дол" затвориха промишления път към съоръжението тази сутрин, предаде БНТ. Искането им е институциите да не допускат разширяване на дейността на централата, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки.

Освен това, хората настояват на пътя да има редовно оросяване, каквото е било обещано, така че да не се вдига допълнително прах или количествата въглища да пътуват по железопътната линия, изградена до ТЕЦ-а. Недоволните заявиха, че ще протестират, докато преминаването на камионите не спре.

Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от пет пъти - от около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се и използването на биомаса.

Според протестиращите районът от години страда от проблеми с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличаването на изгаряните отпадъци ще задълбочи замърсяването.

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