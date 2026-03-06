НАП ще има нов директор от понеделник

Служебното правителство е предприело нов важен кадрови ход - смяна на върха на НАП. Досегашният изпълнителен директор Христо Марков е освободен, а в понеделник начело на приходната агенция ще застане Милена Кръстанова.

Решението е от днес, публикувано е в правно-информационната система на Министерския съвет и влиза в сила на 9 март, съобщи БНР.

Кръстанова е в системата на данъчната администрация от 1999 г. През 2007 г. става шеф на дирекция "Обслужване“ в НАП-София. От началото на 2015 г. досега тя е заместник-изпълнителен директор на приходната агенция.