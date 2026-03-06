Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НАП ще има нов директор от понеделник

Милена Кръстанова сменя Христо Марков на ключовия пост

06 Март 2026
Милена Кръстанова е дългогодишен служител на НАП.
БГНЕС
Милена Кръстанова е дългогодишен служител на НАП.

Служебното правителство е предприело нов важен кадрови ход - смяна на върха на НАП. Досегашният изпълнителен директор Христо Марков е освободен, а в понеделник начело на приходната агенция ще застане Милена Кръстанова.

Решението е от днес, публикувано е в правно-информационната система на Министерския съвет и влиза в сила на 9 март, съобщи БНР.

Кръстанова е в системата на данъчната администрация от 1999 г. През 2007 г. става шеф на дирекция "Обслужване“ в НАП-София. От началото на 2015 г. досега тя е  заместник-изпълнителен директор на приходната агенция.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАП Милена Кръстанова

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?