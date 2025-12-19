КЕВР обяви: ЕРМ-Запад да плати неустойки за липсата на ток в Трънско

Илияна Кирилова 5898 жители в 18 села в Трънско останаха без електричество за повече от седмица през октомври

Електроразпределителното дружество ЕРМ-Запад носи отговорност и дължи обезщетения на всички засегнати 5898 жители в 18 села в община Трън, които останаха над седмица без ток през октомври. Това обяви Комисията за енергийно и водно регулиране след запитване на депутати от "Възраждане".

Случаят е от началото на октомври, когато след обилен снеговалеж и скъсани електропроводи, подаването на електроенергия бе прекъснато за повече от седем дни.

КЕВР потвърждава, че съгласно Закона за енергетиката, ЕРП-тата длъжни да изплатят неустойки на всички клиенти, които са били без ток повече от 48 часа в рамките на 72 часа. Засегнатите абонати имат право на финансови компенсации за периода, в който са били оставени без елементарни условия за живот.

ЕРМ-Запад, което е част от Електрохолд, е длъжно да информира засегнатите домакинства за начина, по който могат да подадат заявления за обезщетения. Обезщетенията обичайно се изчисляват като фиксирана дневна сума за всеки засегнат клиент за всеки ден без електрозахранване.

„ЕРМ-Запад не си поддържа мрежите, за да пести пари и от това страдат потребителите. Компенсациите по закон се изчисляват на 30 лева за първите 24 часа без ток и по 20 лева на всеки следващи 12 часа. Размерът ще е различен за отделните хора, но имаше села, които стояха 10 дни без електричество. Там обезщетенията би трябвало да достигнат до около 390 лева на домакинство.“, коментира депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев.

Припомняме, че по-рано тази година в Закона за енергетиката бе направена поправка, която да преустанови порочната практика ЕРП-тата да заобикалят задължението си да плащат обезщетения на тези свои абонати, които са останали без ток за продължителен период от време.

Един от триковете на ЕРП-тата, за да не плащат неустойки, бе да възстановяват захранването при аварии за по 3-4 минути и после отново го прекъсват за 24 часа. Затова изрично бе записана законова разпоредба, че неустойки се дължат, когато продължителността на прекъсването на тока надхвърля общо 48 часа за период от 72 часа.