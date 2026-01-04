Медия без
Камерите вече ще снимат камионите в изпреварващата лента

Тол таксите за по-старите тежкотоварни автомобили ще се увеличат с около 30%

Днес, 10:39
Увеличаването на тол таксите за камиони бе обяснено със стремеж за обновяване на автопарка при тежкотоварните автомобили.
Илияна Кирилова
Тол камерите вече ще засичат и камиони в изпреварващата лента. Това обяви пред bTV проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление. Той изрази надежда, че това намерение ще стане реалност от пролетта. Така се цели да бъде решен един голям проблем по магистралите у нас - често ненадейното включване на тежкотоварни автомобили в изпреварващата лента, което първо е забранено в много участъци, а освен това застрашава останалите участници в движението.

Асенов посочи също, че вече има резултат от измерването на средна скорост с тол камерите. "Ефектът "средна скорост" доведе до значително намаляване в пъти на превозните средства, които се движат с по-висока скорост. В пътните участъци с контрол на средна скорост нарушителите са намалели повече от 3 пъти като брой и 4-5 пъти по-малко спрямо всички преминали автомобили. Превъзпитанието може да се търси година и половина напред, защото ефектът се наблюдава само в отсечките на контрол. Отсечките, които се измерват, ще продължат да се увеличават. За летния сезон ще има още по-голямо покритие. В момента тези отсечки са 1100 километра, имаме техническа готовност за повече от 2500 километра. Най-фрапантни са нарушенията в тъмната част на денонощието. До Ихтиман камерите са засекли нарушител, преминал с 272 км/ч", заяви Олег Асенов.

Той обяви, че от 1 март ще се увеличат с около 30% тол таксите за тежкотоварни автомобили. Това ще засегне най-вече по-старите камиони. За категория Евро 6, както и тежкотоварните автомобили, произведени след 1 юли 2019 г., ще има отстъпки от тази такса.

"От 1 март се увеличава тол таксата с допълнителна компонента за въглеродни емисии. Увеличението е максимално за емисионно най-замърсяващите", поясни директорът на Националното тол управление. Той уточни, че мярката цели подмяна на автопарка с нови тежкотоварни автомобили и намаляване на въглеродните емисии с не по-малко от 2,5% на годишна база с идеята 2030 г. да стигнем намаление с повече от 15%.

От тол управлението отчетоха, че през 2025 година са събрани над 1.032 млрд. лева приходи от тол системата. Достигнати са 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм. "Пари има. Надявам се да бъдат ефективно използвани за пътна инфраструктура, за пътна безопасност. Като държавни такси парите влизат в държавния бюджет. Оттам нататък те се разпределят спрямо Закона за държавния бюджет. Много повече пари от този 1 милиард лева отиват за ремонти на пътища заради дългогодишната липса на поддръжка", допълни Асенов.

