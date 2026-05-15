Кабинетът "Желязков" решил да индексира и авансите в чували за "Хемус"

В края на миналата година тогавашното правителство( на Росен Желязков) е одобрило методика за индексиране на вече платени аванси. Това разкри министърът на регионалното развитие Иван Шишков по Нова тв.

Става дума за предварително платени пари, които вече трябва да са инвестирани - тоест няма причина да се осъвременяват заради инфлацията. Методиката се отнася за всички аванси, дори за платените за магистрала "Хемус" през 2018-2019 г., посочи арх. Шишков. Част от парите тогава буквално изчезнаха, като се говореше и за изнесени суми "в чували".

"Замразяване"

На 15 декември кабинетът "Желязков" редактира методиката за плащанията, която се отнася за големи инфраструктури проекти - пътища, ВиК и др. Поправката предвижда индексирането заради инфлацията да включва и вече платените аванси.

„Спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден, е съвсем различно”, коментира Шишков.

ега новите министри един след друг обявиха, че временно замразяват плащанията по обществени поръчки и договори, за да направят ревизия на разходите. В строителството са превеждани предварително пари за обекти, които дори нямат проекти, какъвто е случаят и с отсечки от "Хемус". Такъв е и пътят Монтана - Видин, който трябваше да е построен 2014 г., посочи арх. Шишков.

Наводнената магистрала

Министърът коментира и наводнената отсечка от магистрала "Хемус". Тв репортажи показаха как върху асфалта се излиза кална вода от канавка.

Това не е погрешно, а направо незаконосъобразно технически решение - не е там мястото на тази канавка, категоричен е арх. Шишков. Той ще се запознае днес с проектите, за да види кой не си е свършил работата и кой е отговорен - дали е грешка на проектанта и "затваряне на очите" на надзора, или към виновните трябва да се добави и строителят, ако си е позволил отклонение от проекта.

Наводненият участък е "ново строителство". Той е част от първия лот на магистралата, започнат през 2018 г. и завършен в края на 2025 г. „Това, което виждаме, е абсолютното безхаберие и отношението към нормата, към строителството, към проектите“, коментира министърът.