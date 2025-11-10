И България ще произвежда евро банкноти

От 1 януари 2026 г. България официално влиза в еврозоната, а печатницата на Българската народна банка ще се включи в производството на евробанкноти. Така страната ни ще стане част от сложната система, която в момента обхваща само 11 специализирани печатници в Европа с най-високо ниво на сигурност, пише iNews.

"БНБ ще се включи в съвместния производствен пул на евросистемата и ще започне самостоятелно отпечатване на евробанкноти," заяви управителят на БНБ Димитър Радев.

Първоначалните доставки на €-банкноти за България ще бъдат предоставени назаем от други централни банки от еврозоната. Радев уверява, че към 1 януари 2026 г. ще бъдат осигурени евробанкноти и евромонети с българска национална страна от всички номинали, достатъчни за първата година от въвеждането на единната валута.

Монетният двор на БНБ през лятото започна да сече евромонетите, на които едната страна е с български символи и надписи. БНБ трябва да осигури 8 милион български евромонети. Сега печатницата на централната ни банка се готви за включване в общия пул и за самостоятелно производство на хартиените евро.

В България ще влезе в обращение серията "Европа" на евробанкнотите. На всяка купюра "евро" ще е написано на латиница, на гръцки и на български език.

Как се прави

Производството на евробанкноти се осигурява от националните централни банки и Европейската централна банка. Първо се изчислява необходимият брой банкноти за всяка година - трябва да се произведат достатъчно нови купюри за заменяне на износените и за посрещане на очаквано повишено търсене, включително сезонни колебания.

Прогнозите за търсенето на евробанкноти за всяка предстояща година се предоставят от националните централни банки, а централната прогноза се изготвя от ЕЦБ. След това банкнотите се преразпределят между държавите, така че да се избегне недостиг или излишък.

ЕЦБ разпределя "квотите" между банките - тоест за каква част от производството отговаря всяка банка и за кои купюри. Така например през 2017 г. централните банки на Франция, Германия и Италия са произвели 1.7 милиарда 50-еврови банкноти.

Пулът

В момента 11 печатници в Европа с високо ниво на сигурност произвеждат евробанкнотите. Това обединено производство и обща система за управление на качеството осигуряват прилагането на единен стандарт за всички купюри. По време на производствения процес се извършват стотици ръчни и автоматизирани проверки, за да се гарантира, че банкнотите са напълно еднакви, независимо къде са отпечатани.

Евробанкнотите от серия "Европа", които ще влязат в обращение в България, са отпечатани на хартия от чист памук. Това ги прави специфично твърди и шумящи, както и устойчиви на износване. Определени защитни елементи като водни знаци и вградени нишки са част от самата хартия.

Използват се различни типове плаки, специални мастила и редица производствени процеси - офсетен и интаглио печат, топъл печат за холограмата и ситопечат за числата с променящ се цвят.