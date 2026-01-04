Хранителните стоки у нас поскъпнаха с 0.5%

Илияна Кирилова Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е отчела значително повишаване на цената на киселото мляко, краставиците и доматите.

Ръст в цените на основни хранителни стоки, на някои плодове и зеленчуци през седмицата показват данните в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г. на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,5% до 2,390 пункта спрямо 2,378 пункта седмица по-рано.

Цената на кашкавала тип "Витоша" се вдига с 0,09% до 9,44 евро за килограм, а тази на кравето сирене се понижава с 0,20% до 6,01 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3% масленост) поскъпва с 2,90% и се продава по 0,73 евро за кофичка от 400 гр. Брашното тип 500 е с 0,66% нагоре до 10,78 евро за килограм. Олиото е по-скъпо с 0,43% и се продава по 1,68 евро за литър.

За сметка на това поевтиняват прясното мляко - с 1,35% до 1,19 евро за литър, както и кравето масло (пакетче от 125 грама) - с 2,10% до 1,52 евро за брой. Цената на замразеното пилешко месо е паднала с 1,38% до 3,52 евро за килограм. Цената на яйцата (размер М) е надолу 2,33% до 0,21 евро за брой на едро.

Стойността на лещата отстъпва с 2,28% до 2,11 евро за килограм. Поевтиняват и оризът - с 0,72 на сто до 1,69 евро за килограм, и зрелият фасул - с 2,03 на сто до 2,13 евро за килограм. Захарта поевтинява с 2,96% до 0,90 евро за килограм.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при краставиците - с 11,66% и те се търгуват по 2,54 евро за килограм. Доматите поскъпват с 8,79% до 1,71 евро за килограм. Цената на зелето скача с 2,12% до 0,39 евро за килограм, на лука с 0,22% до 0,48 евро за килограм, на тиквичките с 5,08% до 1,21 евро за килограм. Червените и зелените чушки поевтиняват съответно с 0,07% до 1,39 евро за килограм и 7,62% до 1,14 евро за килограм.

Морковите поевтиняват с 3,78% до 0,55 евро за килограм и картофите - с 3,02% до 0,46 евро за килограм..

При плодовете понижаване на цената се отчита при лимоните – с 3,91% 1,53 евро за килограм, при портокалите - 0,87% до 1,17 евро за килограм, при ябълките - с 2,27% до 1,10 евро за килограм. Бананите поскъпват с 1,72% до 1,39 евро за килограм.