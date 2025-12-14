Държавният надзор установи поскъпване на основни храни

Ръст в цените на основни основни хранителни стоки, на някои плодове и зеленчуци през седмицата показват данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,11% до 2,364 пункта спрямо 2,338 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

Цената на кашкавала тип "Витоша" се вдига с 0,93% до 18,32 лв. за килограм, а тази на кравето сирене се понижава с 0,14% до 11,82 лв. за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 2,19% и се продава по 1,40 лв. за кофичка от 400 г, а прясното мляко - с 3,54% до 2,40 лв. за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е нагоре с 0,98% и се търгува по 3,08 лв. за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 3,51% до 7,02 лв. за килограм. Цената на яйцата (размер М) е нагоре с 1,42% до 0,43 лв. за брой на едро.

Цената на лещата се качва с 2,43 на сто до 4,30 лв. за килограм. Поевтиняват оризът - с 0,06% до 3,33 лв. за килограм, и зрелият фасул - с 0,41% до 4,33 лв. за килограм. Брашното тип 500 е с 4,28 на сто нагоре до 1,56 лв. за килограм. Олиото е по-скъпо с 0,80 на сто и се продава по 3,29 лв. за литър. Захарта поскъпва с 4,74% до 1,90 лв. за килограм.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при краставиците - с 15,83%, и те се търгуват по 4,20 лв. за килограм, както и при червените и зелените чушки, които са нагоре с 12,44 на сто и с 12,11 на сто - съответно до 2,73 лв. и 2,50 лв. за килограм. Доматите също поскъпват - със 7,47% до 3,02 лв. за килограм.

Най-много поевтиняват зелето - с 11,16 на сто до 0,78 лв. за килограм, и картофите - с 11,34 на сто до 0,86 лв. за килограм. Морковите са надолу с 2,55% до 1,07 лв. за килограм. Цената на тиквичките пада с 4,36% до 2,37 лв. за килограм. Зрелият лук кромид се търгува с 5,29% евтино - по 0,86 лв. за килограм.

При плодовете понижаване на цената тази седмица се отчита при лимоните - със 7,30 на сто до 3,15 лв. за килограм, при бананите - с 3,75 на сто до 2,67 лв. за килограм, и при портокалите - с 2,53 на сто до 2,31 лв. за килограм. Поскъпват ябълките, които са с 6,26% нагоре до 2,14 лв. за килограм, и гроздето, което се търгува с 2,10% по-скъпо - по 3,02 лв. за килограм.