Фискалният съвет прогнозира над 5% дупка в хазната в края на 2025 г.

Ако правителството спази всички ангажименти за разходи, дупката в бюджета в края на годината ще бъде 5.1% от БВП, далеч над планирания недостиг от 3%. Това обявиха експерти от Фискалния съвет, които днес бяха поканени от подкомисията по публични финанси в парламента, за да представят оценката и прогнозите си за изпълнението на тазгодишния бюджет и този за 2026 г.

Председателят на ФС Симеон Дянков подчерта, че в своите прогнози те работят с данни към първите седем месеца на годината, защото финансовото министерство все още не е публикувало изпълнението на бюджета към края на август. МФ премахна и практиката да предоставя предварителни данни за текущия месец в последния му ден. Очаква се данните за август да бъдат публикувани от МФ по-късно днес или утре - 1 октомври.

"Тенденцията е неблагоприятна, а от изпълнението на бюджета тази година зависи базата за Бюджет 2026. Той ще се гледа извън България, защото ще бъде първият на страната ни като член на еврозоната. Затова няма да е нормално да представим бюджет с дефицит по-голям от 3%", посочи Дянков. Той предупреди, че и залагането на дефицит около 3% е прекалено рисково, защото "винаги излизат изненади, а те обикновено са негативни".

"Рисковете през 2026 г. за развитието на икономиката и евентуални шокове ще бъдат много по-големи от тазгодишните заради проблемите с европейските икономики. Затова трябва да сме по-предпазливи и да предвидим ясни буфери, които да поемат тези шокове", призова финансистът Любомир Дацов.

За тази година брутният вътрешен продукт на страната се очертава да бъде с около 3 млрд. лв. повече от планираните 215 млрд. лв. Основна причина за този ръст е по-високата инфлация. Тя ще донесе и около 800 млн. лв. до 1 млрд. лв. повече данъчни приходи в сравнение с планираните, но това пак няма да е достатъчно да се свие дефицита заради огромния скок на разходите.

От ФС са забелязали, че към края на юли разходите за персонал в публичния сектор са с близо 1 млрд. лв. повече от планираните, които и без това бяха рекордно раздути с гласуването на бюджета, основно заради скока във възнагражденията в МВР и МО. "Все още няма данни защо се получава този преразход за персонал", посочи Любомир Дацов.

Въпреки добрата събираемост на данъчните приходи и по-високата инфлация, в края на годината се очаква те да са с 3 млрд. лв. по-малко от планираните. При това причината за това неизпълнение не е само по линия на ДДС, но и по други видове данъци.

Към момента оценката на съвета е, че правителството ще разходи почти всички средства от капиталовата програма за тази година - 13.2 млрд. лв.

Фискалният съвет се обяви против автоматичните формули за ръст на заплатите в бюджетната сфера и призова депутатите да ги премахнат от законодателството, защото те не само увеличават дефицита, но и натискат инфлацията нагоре и не дават възможност за по-голяма гъвкавост на бюджета при кризи. "Ако те се запазят, догодина още повече ще се разтвори ножицата между средната заплата в частния сектор и тази в публичния", обяви Дацов. Очакванията за догодина не повече от 5-6% ръст на заплатите в частния сектор, докато в публичния сектор заради автоматичните формули той ще бъде 10-12%.

Според Дацов Бюджет 2026 трябва да се изработи с не повече от 1.2-1.4% дефицит от БВП.

ФС се обяви и против промяна на данъчния модел и премахване на плоския данък, каквито препоръки има от МВФ.

На заседанието на парламентарната комисия стана ясно, че никой от правителството до момента не е търсил Фискалния съвет за дискусия за Бюджет 2026. По закон министърът на финансите трябва да представи проекта в началото на октомври.

На заседанието не присъстваха депутати от управляващата коалиция, както и от ДПС-НН. Към мнението на членовете на Фискалния съвет за публичните финанси интерес проявиха единствено представители на опозицията.