България трайно изпадна от групата на свободните икономики

България трайно остава в групата на страните, чиито икономики са прекалено зависими от държавата и в които собствеността не е добре защитета. Това показва новото проучване на канадския институт „Фрейзър“ „Икономическата свобода по света, 2025“, което Институтът за пазарна икономика (ИПИ) разпространява у нас. То обхваща 165 държави от всички континенти.

Най-свободните икономики на планетата са Хонконг и Сингапур, на дъното са Венецуела и Зимбабве, а България се подрежда на не особено престижното 56-о място - след Гърция и пред Тайланд. Преди пандемията България за кратко успя да влезе в групата на най-свободните (около 40-то място), но още през 2020 г. изпадна и ето че новото класиране отново е недобро, посочват от ИПИ.

Общата оценка на всяка държава се формира на базата на 45 индикатора в пет категории - данъчно бреме, лицензи и разрешителни, субсидии, ефективно правосъдие и т.н. Нашата страна получава максимални точки единствено за ниския плосък данък. А по редица важни критерии има влошаване.

За поредна година България получава най-нисък резултат по отношение на правната система и правото на собственост - тоест как работят съд, прокуратура, МВР. Това е категорията, в която България е най-зле от всички в ЕС. В тази област се родеем с Албания и Казастан.

След пандемията в България се наблюдава отстъпление и по отношение на "размера на правителството". Тук се включват бюджетните приходи и разходи (колкото по-голям е делът им, токлкова по-лоша е оценката, защото означава по-голяма намеса на държавата). В тази категория влизат още субсидиите и помощите, размерът на държавните активи (предприятия, дялови участия, сгради, терени и др.). По тези критерии приличаме на Монголия и Етиопия, не на член на ЕС.

В категорията „Регулации“ оценките са разнопосочни – кредитният пазар е сравнително свободен, но пък държавата се намесва прекомерно в пазара на труда (минимална заплата, работно време, ограничения при наемане и освобождаване) и в работата на фирмите (много бюрокрация, мудни, неуслужливи и корумпирани чиновници и т.н.). "Съседи" в класирането в тази категория са ни Гамбия, Саудитска Арабия и Тайланд.

Показателите "стабилност на парите", предопределена от валутния борд, и "свобода на международната търговия" - благодарение на членството в ЕС, носят високи оценки на страната. Обратно, оценката за рефоматорски мерки и политики е лоша.

Данните в това ново изследване всъщност се отнасят за 2023 г. (събирането и отразяват възстановяването на икономиките след ограниченията на свободата, наложени заради пандемията през 2020-2022 г., отбелязват от ИПИ.

По-свободните са по-успешни

Проучванията на института „Фрейзър“ показват ясна връзка между степента на държавна намеса и икономическото развитие: