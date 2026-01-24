Пломбирането на производството в "Кроношпан" предизвика напрежение

Въпреки решението на Бургаския административен съд ПДЧ линията в завода на "Кроношпан" във Велико Търново ще спре в неделя за неопределено време.

Запечатването на производствената линия във великотърновското предприятие за производство на ПДЧ "Кроношпан" предизвика напрежение и доведе до конфликти между РИОСВ-Велико Търново и представители на завода. Рано сутринта на място пристигнаха освен екоинспекторите, много полиция и представители на предприятието, съобщи bTV. Заради юридическите спорове около спиране на производството се стигна до конфликт между екоинспекцията и представителите на фирмата. В крайна сметка линията е запечатана.

До спирането на производствената линия се стигна след продължили години наред проблеми с изпускане на задушливи миризми. С решение на екоминистъра в оставка Манол Генов бе разпоредено принодително спиране на производството, като решението предизвика насрещни протести на служители на предприятието. Бургаският административен съд допълнително наля масло в огъня, защото спря предварителното изпълнение на заповедта за спиране на производството.

Екоинспекцията във Велико Търново обяви, че ще обжалва в 7-дневен срок това решение на съда, обяви пред БНТ Светослав Станчев, директор на РИОСВ Велико Търново. Според него крайното съдебно решение ще издаде Върховния административен съд. Миностърът на околната среда Манол Генов също съобщи, че ршението ще се обжалва. Производствената дейност на линия за ПДЧ, която се спира, включва сушилня и съоръжения за топъл въздух. На практика това е половината от дейността на завода.

"Видях мотивите съда, но там и думичка не се казва за здравето на хората", коментира министър Генов.

От "Кроношпан" първи разпространиха решението на Бургаския административен съд, като наблегнаха на това, че то е взето със следните мотиви: "незабавното спиране ще доведе до значителни и трудно поправими щети за дружеството, включително сериозни финансови загуби, заплаха от съкращения на персонала и невъзможност за изпълнение на ангажименти към партньори и институции". В допълнение, нямало доказани превишения на емисионните лимити, зададени в комплексното разрешително на предприятието.

Въпреки решението на съда, от компанията съобщиха, че производствената линия ще бъде затворена в неделя. Процесът по спиране е започнал, но той изисква време за охлаждане на инсталациите, тъй като производството на ПДЧ се извършва при високи температури, горими материали и химични вещества.

"Ще изчакаме какви действия ще предприемат контролните органи, защото за да се стартира производството също се изисква технологично време", заяви пред БНТ Петър Дишков, мениджър във великотърновския завод на "Кроношпан".

От Община Велико Търново заявиха, че не отстъпват от искането си заводът да престане да изпускането на задушливи миризми. "От 2021 г. настояваме за промяна на комплексното разрешително и за промяна на нормите и законодателството. Едва тези дни, след заповедта на РИОСВ за затваряне на ПДЧ линията от "Кроншпан" са внесоха инвестиционно намерение за монтиране на пречиствателно съоръжение за елиминиране на миризмите", обяви пред БНТ Зорница Кънчева, главен експерт "Екология" в Община Велико Търново. Тя твърди, че подобни съоръжения "Кроношпан" има в останалите си заводи в други европейски държави, но неясно защо до момента такова няма в България.

"Искаме да бъдем добър съсед на хората във Велико Търново. Вече е входирано инвестиционното ни намерение, но искаме яснота и сигурност, че ще може да работим без натиск", каза директорът на завода Петър Дишков.